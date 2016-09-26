ایجاد بانک اطلاعاتی معتادان در زنجان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ، افزود: کمیته حقوقی و قضایی، دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اقدامات متعددی را طی سال انجام می‌دهد.

وی به ساز و کار ترک اعتیاد معتادان اشاره کردو گفت: تا سال ۸۹ و بعد از انقلاب نگاه به معتادان مجازات محور بود ولی بعد از۸۹ نگاه به معتادان درمان گرایی شد و در این میان درمان‌گرا شدن بحث ترک اعتیاد نیازمند فرهنگ‌سازی است.

معاون دادستان زنجان گفت: باید بحث درمان گرا شدن معتادان در بین خانوادها فرهنگ‌سازی شود.

احمدی تاکید کرد: در برخی از موارد خانواده‌ها داشتن فرزند دزد را به داشتن فرزند معتاد ترجیح می‌دهند ولی باید نوع نگرش در این زمینه اصلاح شده و نگاه به معتاد به مانند نگاه به یک بیمار باشد.

وی افزود: در حال حاضر نگاه به معتادان کاملا درمان‌نگرایی است ولی خانواده‌ها این را نمی‌پذیرند و متاسفانه کمکی در این زمینه نمی‌کنند و خانواده باید بداند معتاد بیمار است و به او کمک کند و این امر باید فرهنگ سازی شود.

احمدی به بحث جمع‌آوری بانک اطلاعاتی معتادان اشاره کردو گفت: این امر به موضوع مبارزه بهتر کمک خواهد کرد و باید بانک اطلاعاتی معتادان در استان هم مورد توجه قرار گیرد.

وی یاد آورشد: جریمه‌های تعیین شده برای حمل مواد مخدر بازدارندگی لازم را ندارد وعدم اجرای قاطع قوانین باعث ایجاد مشکلاتی شده است و باید مجازات‌های نقدی اصلاح شود و هر سال با تغییر شاخص‌ها جزای نقدی نیز افزایش پیدا کند در صورتی که این طور نیست.

معاون دادستان زنجان گفت: ما در اعمال مجارت ها مشکل داریم و این مجازات ها بازدارنده نیست و باید قانون اصلاح شود.

احمدی با بیان اینکه نداشتن مرکزی برای درمان بانوان معتاد مشکل بزرگی است، افزود: متاسفانه در استان زنجان مرکزی برای ترک اعتیاد بانوان وجود ندارد.