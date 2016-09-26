دیگر در تلویزیون جایی برای امثال من نیست/ توضیح درباره «شهرزاد»

جمشید گرگین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور کمرنگش در تلویزیون بیان کرد: این رسانه افرادی مثل ما را دوست ندارد و شاید دیگر افرادی مثل من برای کار در تلویزیون جایی نداشته باشیم. درواقع آنقدر سمن دارد که یاسمن در آن گم است و ما را فراموش می کند.

وی ادامه داد: تلویزیون میزان برخی افراد خوشرو، باسواد، خوش چهره و... است که خیلی هم خوب است و دیگر نه من به درد تلویزیون می خورم و نه تلویزیون به درد من می خورد.

این مجری و بازیگر درباره اینکه چقدر سریال های تلویزیونی می بیند، اظهار کرد: من فقط برنامه های ورزشی و آن هم مسابقات فوتبال خارجی را می بینم و اگر بتوانم اخبار ساعت ۱۴ را هم نگاه می کنم. گاهی هم اگر وقت کنم برنامه های پزشکی را می بینم چون برخی پزشکان دست نیافتنی هستند.

گرگین درباره نظر خود نسبت به برنامه های سینمایی تلویزیون توضیح داد: من روی برنامه «هفت» یک ضربدر می زنم، برنامه «سینمای ایران» شبکه چهار را هم با افراد مختلفی دیده ام اما اخیرا آن را نگاه نکرده ام.

وی با اشاره به کلیت برنامه های تلویزیون در جذب مخاطب گفت: باید این را در نظر داشته باشیم که تلویزیون رادیو نیست بلکه باید بتواند با تصاویر جذاب مردم را سرگرم کند و به آنها اطلاعات بدهد. درحالیکه تلویزیون ما به رادیویی تبدیل شده است که تصویر گوینده و یا گفتگوکننده ها را هم دارد.

این مجری قدیمی درباره نبودنش در تلویزیون عنوان کرد: به نظر می رسد افرادی مثل ما برای تلویزیون مهم نیستند و طبیعتا تلویزیون هم برای ما مهم نیست. به هر حال وقتی ما یک عمر تجربه داریم و مورد محبت مردم هم هستیم فکر می کنیم مردم اشتباه نمی کنند و ما به درستی کار خود را انجام داده ایم.

وی در پایان درباره حضور خود در سریال «شهرزاد» نیز بیان کرد: زمانی گفتند ممکن است عده ای از ما مثل من، نصیریان و... که در فصل اول سریال بودیم در این فصل هم به صورت فلاش بک حضور داشته باشیم اما هنوز صحبت جدی انجام نشده است.