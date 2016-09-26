عملکرد نفرات حاضر در پارالمپیک ریو بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک در حالی پس از یازده روز رقابت میان شرکت کنندگان در این دوره بازی ها در ریودوژانیرو به پایان رسید که کاروان ۱۱۱ نفره اعزامی ایران موفق به کسب جایگاه پانزدهم در جدول توزیع مدال ها شد.

این جایگاه به واسطه ۲۴ مدال شامل ۸ مدال طلا، ۹ مدال نقره و ۷ مدال برنز برای ورزش معلولان ایران به دست آمد.

مسعود اشرفی در گفتگو با سایت کمیته ملی پارالمپیک از این جایگاه و تعداد مدال‌های به دست آمده و در مجموع عملکرد کاروان اعزامی ایران ابراز رضایت کرد و اظهار داشت: از عملکرد کلی کاروان و ورزشکاران کشورمان راضی هستیم اما این یک کلیت است.

وی با یادآوری اینکه کاروان ورزش معلولان ایران در ۱۲ رشته در بازی های پارالمپیک ریو شرکت داشت، خاطرنشان کرد: هر یک از این رشته ها درجای خود وبه صورت جداگانه به لحاظ عملکردی که ورزشکارانشان در ریو داشتند، مورد آسیب شناسی قرار می گیرند.

دبیر کل کمیته ملی المپیک در مورد اینکه «آسیب شناسی رشته های اعزامی به پارالمپیک ریو از چه زمان آغاز می شود و نتیجه نهایی چه تاثیری در برنامه ریزی های آتی دارد؟»، گفت: این کار را شروع کرده ایم؛ کمیته ملی پارالمپیک بلافاصله بعد از بازی های ریو، در بخش فنی جمع آوری نتایج و چگونگی عملکرد هر یک از رشته ها و ورزشکاران را بر اساس گزارش های دریافتی از سرپرست آنها آغاز کرد. در ادامه اعضای کارگروه آسیب شناسی عملکرد کاروان ایران، با هر یک از رشته ها به صورت جداگانه و با حضور سرپرست و مربی آن رشته جلسه گذاشته و چگونگی عملکردها را به صورت دقیق تر مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

وی در این رابطه ادامه داد: آسیب شناسی تک تک رشته ها در پارالمپیک ریو بین ۳ تا ۶ ماه زمان می برد؛ بعد از اتمام این کار و بر اساس همه جوانب و ارزیابی های صورت گرفته مشخص خواهد شد چه رشته هایی موفق بوده اند و کدام رشته ها نتوانستند انتظارات را برآوره کنند و دلیل آن چه بوده است.

اشرفی همچنین تاکید کرد: بر اساس این نتایج و ارزیابی ها برنامه کمیته ملی پارالمپیک برای چهار سال آینده مشخص خواهد شد. ما چهار سال بعد بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ ژاپن را در پیش داریم اما پیش از آن در رویدادهای بزرگ و معتر دیگری مانند بازی های پاراآسیایی باید شرکت کنیم. نتایج آسیب شناسی های انجام شده، برنامه ما را برای چهار سال آینده و تمام رویدادهای مهم طی این مدت مشخص می کند.

«شما از عملکرد کلی کاروان ایران در پارالمپیک ریو ابراز رضایت کردید در حالیکه در این دوره از بازی ها کاروان ایران نسبت به پارالمپیک لندن به لحاظ تعداد مدال های طلا افت کرد و همین باعث نزول کاروان ایران در جدول توزیع مدال ها هم شد. در پارالمپیک لندن کاروان ایران با ۲۴ مدال (۱۰ مدال طلا، ۷ نقره و ۷ برنز) یازدهم شد اما در ریو با همین تعداد کلی مدال و البته دو مدال طلا کمتر در رده پانزدهم ایستاد. با این اوصاف چطور از عملکرد راضی هستید؟»

مسعود اشرفی در این بخش از گفتگو با سایت کمیته ملی پارالمپیک گفت: ترکیب کاروان اعزامی به ریو با ترکیب کاروان لندن کاملا متفاوت است. در ریو از مجموع ۱۱۱ ورزشکار اعزامی ایران، ۶۰ ورزشکار برای رشته های تیمی بودند در حالیکه تعداد ورزشکاران رشته های تیمی ما در لندن خیلی کمتر بودند.

وی یادآور شد: برای ۶۰ ورزشکاری که در رشته های تیمی راهی ریو شدند، حداکثر ۵ مدال تصور می شد نه ۶۰ مدال؛ ما برای والیبال نشسته مردان و فوتبال هفت نفره پیش بینی مدال کرده بودیم که حاصل شد. تیم ملی فوتبال پنج نفره هم با احتمال مدال صاحب سکوی دوم شد. علاوه بر همه اینها شرایط پارالمپیک لندن با ریو یکسان نبود.

دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک در پایان تاکید کرد که پس از اتمام آسیب شناسی عملکرد کاروان ایران در تک تک رشته ها، برنامه چهار سال آینده مشخص و اعلام می شود.