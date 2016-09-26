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۵ مهر ۱۳۹۵، ۸:۴۳

ابراهیم الجعفری:

عراق از گفتگوهای ملی یمن حمایت می کند

عراق از گفتگوهای ملی یمن حمایت می کند

وزیر امور خارجه عراق در دیدار با وزیر خارجه دولت مستعفی یمن اعلام کرد که بغداد از گفتگوهای ملی یمن حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق با «عبدالملک المخلافی» وزیر خارجه دولت مستعفی یمن در نیویورک دیدار کرد. در این دیدار توسعه روابط دوجانبه و بازگشایی سفارت یمن در بغداد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار که در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت آخرین رویدادهای یمن بحث و بررسی شد.

جعفری خاطرنشان کرد: سیاست عراق مبتنی بر برقراری رابطه با کشورهای مختلف جهان همراه با حفظ حاکمیت عراق و به دور از هر گونه دخالت در امور داخلی کشورها است.

وی افزود: عراق از گفتگوهای ملی یمن حمایت و ایجاد راهکارهای مناسب برای حفظ وحدت یمن و مشارکت تمامی طیف ها و گروه های یمنی در حکومت حمایت می کند. عراق موضع خود را قبلا اعلام کرده بود و با تصمیم ورود نظامیان بیگانه به یمن برای حل بحران این کشور مخالفت کرده بود چرا که اعتقاد دارد دخالت خارجی نه تنها بحران را حل و فصل نمی کند بلکه آن را تشدید می کند.

کد مطلب 3778997

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