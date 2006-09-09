اولين گردهم آيي چشم انداز صنعت و بازار كاغذ و مقوا برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، در اين گردهم آيي كارشناسان ، معاونان وزارتخانه هاي بازرگاني ، صنايع و معادن ، سازمان محيط زيست ، اداره كل فرهنگ و ارشاد استان تهران و جمعي از توليدكنندگان ، واردكنندگان ، فروشندگان كاغذ و مقوا ، چاپخانه داران ، ناشران و كتابفروشان به عنوان تشكل هاي صنفي و مرتبط ، جهت بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب صنعت بازار كاغذ و مقوا حضور خواهند يافت .



حاضران و مدعوين در اين گردهم آيي كه در سالن اجتماعات سازمان محيط زيست ( پارك پرديسان ) برگزار مي شود ، موضوعاتي چون : بازار صنعت كاغذ و مقوا پس از حذف يارانه ، بررسي راهكارهاي ورود به سازمان تجارت جهاني ، هويت صنفي كاغذ و مقوا و بازيافت كاغذ و مقوا را مورد بحث و تبادل نظر قرار مي دهند .



اين گردهم آيي از سوي اتحاديه صنف كاغذ و مقوا ، روز سه شنبه بيت و يكم شهريورماه ساعت 30/19 دقيقه برگزار خواهد شد . پارك پرديسان در بزرگراه همت ، بعد از پل يادگار امام (ره) قرار دارد .

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