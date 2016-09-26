به گزارش خبرنگار مهر، حسین امید مقدم شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته سرشماری سال ۹۵ طی مهر و آبان ماه در سطح کشور و استان زنجان اجرا میشود.
وی اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه از زمان تاسیس دو بازوی مهم با عنوان مرکز آمار ایران و سازمان نقشهبرداری کشور داشته است.
قائم مقام مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان زنجان گفت: این دو بازو به عنوان تامین کنندگان آمار و اطلاعات عمل میکنند و مرکز آمار ایران، متولی اصلی نظام آماری کشور است.
امید مقدم تاکید کرد: سرشماری عمومی جمعیتی مهمترین سرشماری است که در کشور اجرا میشود و سابقه این سرشماری به سال ۳۵ برمیگردد و جمعیت عامل بسیار مهمی در سرشماری است.
وی افزود: استفاده از ابزار الکترونیکی در سرشماری سال جاری یکی از ویژگیهای مهم آن است ودر سرشماری اینترنتی، خانوادهها با آرامش و خیال راحت می توانند به سامانه مراجعه کرده و اطلاعات خود را تکمیل کنند.
قائم مقام مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان زنجان تصریح کرد: سرشماری اینترنتی در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود و خانوارها برای ثبت اطلاعات خود میتوانند به سامانه sarshomari.۹۵.ir مراجعه کنند.
امید مقدم به هدفگذاری ۴۰ درصدی انجام سرشماری به صورت اینترنتی در کشور اشاره کرد و افزود: امیدوار هستیم میزان سرشماری اینترنتی در زنجان بیشتر باشد.
وی به همکاری مردم در این سرشماری تاکید کردو گفت: مردم اطلاعات درست را وارد سامانه بکنند.
امید مقدم افزود: تمهیدات لازم از چند ماه قبل در این زمینه اندیشیده شده و برگزاری دورههای آموزشی و تشکیل ستادهای شهرستان نیز اجرایی شده است.
وی گفت: شرایط و زمینههای ثبت اطلاعات نفوس و مسکن به صورت اینترنتی در استان زنجان فراهم شده است و استفاده از تبلت به جای پر کردن فرم و ثبت نام و ورود اطلاعات از طریق اینترنت از جمله ویژگیهای مهم این دوره از سرشماری است.
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