به گزارش خبرنگار مهر، حسین امید مقدم شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: بر اساس برنامه‎ریزی‎های صورت گرفته سرشماری سال ۹۵ طی مهر و آبان ماه در سطح کشور و استان زنجان اجرا می‎شود.

وی اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه از زمان تاسیس دو بازوی مهم با عنوان مرکز آمار ایران و سازمان نقشه‎برداری کشور داشته است.

قائم مقام مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان زنجان گفت: این دو بازو به عنوان تامین کنندگان آمار و اطلاعات عمل می‎کنند و مرکز آمار ایران، متولی اصلی نظام آماری کشور است.

امید مقدم تاکید کرد: سرشماری عمومی جمعیتی مهم‎ترین سرشماری است که در کشور اجرا می‎شود و سابقه این سرشماری به سال ۳۵ برمی‎گردد و جمعیت عامل بسیار مهمی در سرشماری است.

وی افزود: استفاده از ابزار الکترونیکی در سرشماری سال جاری یکی از ویژگی‎های مهم آن است ودر سرشماری اینترنتی، خانواده‎ها با آرامش و خیال راحت می ‏توانند به سامانه مراجعه کرده و اطلاعات خود را تکمیل کنند.

قائم مقام مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان زنجان تصریح کرد: سرشماری اینترنتی در کوتاه‎ترین زمان ممکن انجام می‎شود و خانوارها برای ثبت اطلاعات خود می‎توانند به سامانه sarshomari.۹۵.ir مراجعه کنند.

امید مقدم به هدف‎گذاری ۴۰ درصدی انجام سرشماری به صورت اینترنتی در کشور اشاره کرد و افزود: امیدوار هستیم میزان سرشماری اینترنتی در زنجان بیشتر باشد.

وی به همکاری مردم در این سرشماری تاکید کردو گفت: مردم اطلاعات درست را وارد سامانه بکنند.

امید مقدم افزود: تمهیدات لازم از چند ماه قبل در این زمینه اندیشیده شده و برگزاری دوره‌های آموزشی و تشکیل ستادهای شهرستان نیز اجرایی شده است.

وی گفت: شرایط و زمینه‌های ثبت اطلاعات نفوس و مسکن به صورت اینترنتی در استان زنجان فراهم شده است و استفاده از تبلت به جای پر کردن فرم و ثبت نام و ورود اطلاعات از طریق اینترنت از جمله ویژگی‌های مهم این دوره از سرشماری است.