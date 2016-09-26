راه اندازی مرکز علوم اعصاب شانس بزرگی برای مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی یکشنبه شب در مراسم تجلیل از مقام علمی پروفسور مجید سمیعی ؛چهره برجسته علوم مغز و اعصاب جهان، اظهار کرد: پروفسور سمیعی تنها به گیلان، مازندران و ایران تعلق ندارد بلکه چهره ای مطرح در علوم مغز و اعصاب است که شخصیتی جهانی دارد.

وی افزود: این چهره برجسته و مطرح دنیا با وجود تمامی مشغله های کاری و با وجود اینکه امروز می بایست برای دریافت جایزه اجلاس زنان جهان اسلام در مالزی حضور می یافت به خاطر عشق و علاقه ای که به وطن داشت اکنون در مازندران حضور دارد و باید این سفر را به فال نیک گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، با بیان اینکه یکی از اهداف سفر پروفسور سمیعی به مازندران ضمن دیدار با مردم و دانشجویان ، بررسی وضعیت احداث مرکز علوم مغز و اعصاب در مرکز مازندران است بر ضرورت احداث این مرکز در ساری تاکید کرد.

آیت الله طبرسی، در ادامه با اشاره به اینکه زمینی ۷۰ هکتاری در محل مجتمع پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای ساخت این مرکز در نظر گرفته شده است، گفت: راه اندازی مرکز علوم مغز و اعصاب خدمت ، فرصت و شانس بزرگی برای استان مازندران خواهد بود و راه اندازی این مرکز مورد قبول اهل علم و تخصص است و از آن استقبال کردند.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، ضمن تاکید بر تسریع فراهم کردن شرایط و زیرساخت های لازم برای احداث مرکز علوم مغز و اعصاب در مرکز استان، ابراز داشت: ایران در عرصه علمی افراد نخبه زیادی دارد و مازندران هم اینگونه است و باید از تمامی ظرفیت های علمی بهره لازم را ببریم.

آیت الله طبرسی، به ظرفیت های علمی ایرانیان از گذشته تا حال اشاره کرد و افزود: پس از انقلاب پیشرفت های خوبی در بخش های مختلف علمی داشتیم و البته هیچ گاه به این مقدار قانع نیستیم و باید این گستردگی و توسعه افزایش یابد.

وی، متذکر شد: امروز دنیا نمی تواند به اسلحه و دیگر سلاح های جنگی افتخار کند بلکه آنچه که مایه مباهات است توسعه علم در عرصه های مختلف است و ایران در این زمینه چهره های برجسته زیادی دارد که نه تنها ملی هستند بلکه در جهان هم سرآمدند.

آیت الله طبرسی، به قول مساعدی که شورا و شهرداری ساری برای همکاری در ساخت مرکز علوم مغز و اعصاب دادند ، اشاره کرد و گفت: برای راه اندازی این مرکز مهم باید از تمامی ظرفیت های استانی در بخش های مادی و علمی استفاده کرد.

به گزارش مهر؛ در مراسم تجلیل از مقام علمی پروفسور سمیعی ، لوح زرین کلاردشت از سوی استاندار و فرش دستبافت مازندران از سوی شهردار ساری به این چهره برجسته جهانی اهداء، همچنین، پروفسور سمیعی از سوی شورا و شهرداری ساری شهروند افتخاری " کهن شهر ساری" شد .