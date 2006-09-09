هفتمين كنفرانس وزيران اطلاع رساني كشورهاي اسلامي در جده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، تركي بن سلطان معاون وزير فرهنگ و اطلاع رساني عربستان اجلاس آتي وزيران اطلاع رساني كشورهاي اسلامي را حائز اهميت دانست.



هفتمين دوره كنفرانس وزيران اطلاع رساني كشورهاي اسلامي چهارشنبه هفته جاري در بندر جده عربستان برگزار خواهد شد.



وي اظهار داشت كه اين كنفرانس با توجه به شرايط حساسي كه امت اسلامي در آن به سر مي برد، از اهميت بالايي برخوردار است.



وي ابراز اميدواري كرد تا اين كنفرانس كه تحت نظارت عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان برگزار مي شود، سبب دستيابي به نتايج مورد نظر جهت ارتقاي فعاليت رسانه هاي اسلامي براي خدمت به مسائل امت اسلامي با وجود اختلاف ديدگاهها در مورد برخي مسائل مطرح شده در صحنه رسانه هاي بين المللي شود.



تركي بن سلطان خاطر نشان كرد: عربستان تلاش مي كند اين كنفرانس گام مهمي در زمينه ارتقاي فعاليت رسانه اي اسلامي تا سطحي كه بتواند با چالشها وخطرات پيش روي امت اسلامي مقابله كند، بردارد.



وي به اهميت تقويت روابط ميان كشورهاي اسلامي از طريق ايجاد مشاركت سياسي و اقتصادي و فرهنگي و رسانه اي كه منجر به توسعه گرايشهاي همكاري و مبادله منافع ميان آنها و در نتيجه به موفقيت منحصر به فردي در مشاركت و همكاري رسانه اي شود، اشاره كرد.



وي از رسانه هاي جهان اسلام خواست، ضمن ارتقاي مسئوليتهاي ملي خود از هرگونه اقدام تحريك آميز بپرهيزند .



هفتمين كنفرانس وزيران اطلاع رساني كشورهاي اسلامي با شركت 57 وزير و مسئول از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي تحت نظارت پادشاه عربستان چهارشنبه اين هفته در جده برگزار خواهد شد.



قرار است در نشست جده، استراتژي هاي فعاليت رسانه اي اسلامي مشترك و ايجاد سازوكار علمي منعكس كننده ديدگاه روشن براي آينده فعاليت رسانه اي اسلامي در سايه متغيراتي كه جهان شاهد آن است، بررسي شود.



شركت كنندگان همچنين طرحهاي مهمي از جمله طرح فعاليت رسانه اي اسلامي مشترك و مدون اخلاقي كه كشورها اسلامي را ملزم مي كند به آن به عنوان يك منشور شرافت اسلامي پايبند باشند، و نيز گزارشهايي را از خبرگزاري اسلامي بين المللي و سازمان راديويي كشورهاي اسلامي و مشكلات وموانع پيش روي فعاليت آنها، بررسي مي كنند.



اين كنفرانس همچنين برنامه كاري ده ساله براي مقابله با چالشهاي پيش روي امت اسلامي در قرن 21 را كه در سومين كنفرانس فوق العاده سران كشورهاي اسلامي كه دسامبرگذشته (آذر 84) در مكه مكرمه برگزار شد، بررسي خواهد كرد.



پيش از برگزاري كنفرانس وزيران اطلاع رساني كشورهاي اسلامي، از امروز به مدت سه روز، مسئولان بلندپايه وزارتهاي اطلاع رساني كشورهاي اسلامي با حضور اكمل الدين احسان اوغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي تشكيل جلسه مي دهند.