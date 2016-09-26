به گزارش خبرنگار مهر، اخذ عوارض حذف درخت از ساختمانهایی که امکان کاشت درخت راداشته و اقدام نکردهاند، عنوان طرحی بود که ناصر رعیتپور، نائب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم در جلسه شامگاه یکشنبه مطرح کرد.
این طرح با هدف بالا رفتن سرانه فضای سبز خانگی، مقابله با ریزگردها، بالا رفتن کیفیت محیطی واحدهای مصنوعی و احیای معماری ایرانی اسلامی تدوین شده و در کمیسیون امور زیربنایی مطرح شده بود.
نائب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این طرح باید مصوبه کمیسیون ماده پنج و ماده ۷۱ را اخذ کند، اظهار داشت: با کلیات طرح موافقت شد و مقرر شد شهرداری با هدف احیای فضای سبز خانگی مطالعات را انجام دهد و لایحه را به شورا بیاورد.
این طرح مورد انتقاد آن دسته از اعضای شورای شهر قرار گرفت که دستی در ساخت و ساز داشتند از جمله محمدرضا ملکی با بیان اینکه حیاط سبز مقابل خانه به پروانه ساختمانی ربطی ندارد، گفت: دستاندازها برای گرفتن پروانه ساختمانی به اندازه کافی زیاد هست و بدون این محدودیتها هم بازار مسکن راکد است.
وی ادامه داد: من طرفدار ساخت و ساز و سرمایهدار نیستم اما اینهمه دست انداز گذاشتن صحیح نیست چرا که به اشتغال و وضعیت اقتصادی مردم ضربه وارد میکند.
نابودی ۱۵ هزار هکتار باغ در شهر
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به سخنان وی با اشاره به اینکه رکود ساخت و ساز تناسب کاملی با مسائل مرتبط با پروانه ساختمانی ندارد، افزود: در شهر قم در سه چهار دهه اخیر بسیاری از باغات نابود شده است که این موضوع قابل برگشت نیست.
وی با اشاره به نابودی ۱۵ هزار هکتار باغ در شهر قم در سالهای گذشته ابراز داشت: درختان در حیاطها در گذشته موجب آرامش اعضای خانواده بوده و آسایش روانی ایجاد میکردند.
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر قم افزود: سودجویی و منفعت طلبی منجر شده به اینکه امروز در ساخت و سازها زیر حیاط را تخلیه کرده و تبدیل به فضای مسکونی یا تجاری میکنند که این برای آینده شهر اصلاً مناسب نیست.
وی با تأکید بر اینکه باید نگاه بلند مدت در این موضوعات داشته باشیم، اظهار داشت: اینکه امروز یک منفعتی از مالک کسر میشود نباید ما را از نگاه راهبردی و بلند مدت باز دارد.
بختیاری گفت: این طرح یک قدم کوچک است در این راستا تدوین شده که حداقل در هر خانهای دو اصله درخت وجود داشته باشد.
حفظ پارکینگ و حذف درخت
وحید شایسته نیک، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه کلیت طرح را قبول دارد، اظهار داشت: روشی که در طرح پیشنهاد شده جای کار زیاد دارد و شهرداری با توجه به تخصصی که دارد، بهتر میتواند موضوع را به نتیجه برساند.
وی سیاست شهرداری در زمینه حفظ پارکینگ را دلیل حذف برخی درختان دانست و ابراز کرد: ما مردم را مجبور کردیم که زیر حیاط را خالی کند چرا که مجبور است به ازای تراکم پارکینگ تأمین کند. نمیشود هم فشار بیاوریم برای تأمین پارکینگ هم فشار بیاوریم برای تأمین فضای سبز.
این عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: نمیتوانیم یک امر نشدنی از مردم بخواهیم و بابت انجام نشدنی بودن هم مردم را جریمه کنیم.
وی اظهار داشت: نباید همهاش دنبال این نباشیم که چوب بالای سر مردم باشد بلکه باید کار فرهنگی کنیم.
شایسته نیک با اشاره به اینکه اگر مردم با ما همراه شوند بسیار از ما جلوتر خواهند رفت ادامه داد: از طرفی باید به عنوان دید کلان این موضوع را در نظر داشته باشیم که حد گسترش فضای سبز قم تا چه حد است. آیا ۲۰ سال دیگر آب برای خوردن داریم که بخواهیم به فضای سبز بدهیم؟ تا کی میتوانیم در مقابل طبیعت بایستیم؟
حجتالاسلام سید محمد آتشزر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم با اشاره به اینکه سیاستهای شهرداری در نظارت بر ساخت و ساز موجب از بین رفتن حیاط میشود، گفت: اگر بخواهیم نظارت ثمر بخش باشد باید بر اساس نقشه فنداسیون نظارت را پیگیری کنیم چرا که اگر بر مرحله بتن ریزی نظارت دقیقتری شود، اوج تخلفی که مالک میتواند انجام دهد، در بالکن اتفاق میافتد.
وی استفاده از تشویق به جای تنبیه را موضوع مهم دیگر در این رابطه دانست و ابراز داشت: به مردم بگوییم اگر همزمان با ساخت خانه به کسی که درخت کاشته تخفیفی بدهیم، بسیار موثرتر خواهد بود.
محمدرضا ملکی هم در پاسخ به این سخن که تخریب باغات مشکلات شهر قم را افزایش داده گفت: نکته اینجاست که باغات تفکیک شده و ما سهم خودمان را گرفتهایم. به ازایش چقدر فضای سبز به وجود آوردهایم؟
فرصتها را از دست دادهایم
سید امیر سامع، معاون خدمات شهری شهردار قم اما با اشاره به اینکه خیلی از فرصتها را شهرداری در زمینه فضای سبز از دست داده فقط به این خاطر که به مردم نگفته چه کاری درست است ابراز داشت: ما اگر به مردم توقع مان را گفته بودیم و مردم میدانستند نظارتی وجود خواهد داشت، وضعیت به این شرایط نمیرسید.
وی معتقد است فضای سبزی که با مشارکت مردم به وجود میآید هزینههای بسیار کمی دارد و میتواند از پساب خاکستری آبیاری شود و در بهبود وضعیت زیست محیطی شهر اثرگذار باشد.
پیام جوادیان، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه درصد و باغاتی که در شهر قم خشک کردهاند با توسعه فضای سبز هیچ نسبتی ندارد، اظهار داشت: برای حفظ فضای سبز در شهرها قوانین خوبی وجود دارد از جمله اینکه اگر شخصی یا اشخاصی باغی را از بین ببرند شهرداری میتواند باغ را با حکم دستگاه قضایی تصرف کند و به مصرف عمومی برساند.
وی با بیان اینکه تشویق مردم به کاشت درخت اثرگذار خواهد بود، گفت: در هفته درختکاری ۵۶ هزار اصله درخت تحویل مردم دادیم که با استقبال خوب مردم اکثر درختها کاشته شد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه فضای سبز شهر قم باید دو برابر شود تا به استانداردها نزدیک شود، افزود: طبق قانون ۲۰ درصد حجم پلاک باید اختصاص پیدا کند به فضای سبز ریشهدار که عمدتاً رعایت نمیشود.
درنهایت این طرح در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم تصویب شد تا برای تدوین به صورت لایحه به شهرداری برود.
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