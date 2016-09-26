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۵ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۶

بازی های ساحلی آسیا - ویتنام؛

دوومیدانی کار ایران صاحب مدال برنز شد

دوومیدانی کار ایران صاحب مدال برنز شد

دومین روز بازی های ساحلی آسیا با عنوان سومی سبحان طاهر خانی رقابت های دوومیدانی پرش طول و کسب مدال برنز توسط وی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در ادامه بازی های ساحلی آسیا که در ویتنام جریان دارد امروز مهران ستار در وزن منهای ۵۶ رقابت های جوجیتسو بعد از پشت سر گذاشتن نمایندگان ترکمنستان و پاکستان برای رسیدن به فینال با «اردین باتار» از مغولستان رقابت کرد اما با شکست برابر وی نتوانست به فینال راه یابد و به گروه بازنده ها رفت.

وی در این گروه باید با «سینگ چالاد» از تایلند مبارزه داشته باشد تا شانس خود را برای کسب مدال برنز بیازماید.

در مسابقات کوراش قنبر علی قنبری در وزن منهای ۶۶کیلو گرم برابر «ندیر» از ترکمنستان تا دقایقی دیگر مبارزه خواهد کرد.

در دوومیدانی نیز در دو ۶۰ متر رضا قاسمی با زمان ۶ ثانیه و ۹۷ صدم ثانیه به فینال این رقابتها راه یافت. در پرش طول نیز سبحان طاهر خانی با پرش ۷.۳۵ سوم شد تا به دومین مدال برنز و سومین مدال کاروان ایران دست یابد.

کد مطلب 3779046
زینب حاجی حسینی

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