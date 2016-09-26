  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۵ مهر ۱۳۹۵، ۹:۳۶

سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان کشته شد

سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان کشته شد

سخنگوی سابق گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان به هلاکت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، «اعظم طارق» سخنگوی سابق گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) به همراه پسرش در حملات هوایی مشترک ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت «پکتیا» این کشور به هلاکت رسیدند.

گزارش ها حاکی از آن است که در این حملات هوایی ده نفر از اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله سه عضو ارشد این گروه به هلاکت رسیده اند.

 لازم به ذکر است که اعظم طارق به همراه تعدادی دیگر از اعضای طالبان پاکستان در سال ۲۰۱۴ از گروه طالبان پاکستان جدا شد و همراه یکی دیگر از اعضای ارشد سابق طالبان به نام «خان سعید سجنا» معروف به «خالد محسود» گروه شبه نظامی جداگانه تشکیل داده بود.

کد مطلب 3779047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها