سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، «اعظم طارق» سخنگوی سابق گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) به همراه پسرش در حملات هوایی مشترک ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت «پکتیا» این کشور به هلاکت رسیدند.

گزارش ها حاکی از آن است که در این حملات هوایی ده نفر از اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله سه عضو ارشد این گروه به هلاکت رسیده اند.

لازم به ذکر است که اعظم طارق به همراه تعدادی دیگر از اعضای طالبان پاکستان در سال ۲۰۱۴ از گروه طالبان پاکستان جدا شد و همراه یکی دیگر از اعضای ارشد سابق طالبان به نام «خان سعید سجنا» معروف به «خالد محسود» گروه شبه نظامی جداگانه تشکیل داده بود.