علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مساعدت نیکوکاران در قالب وجه نقد و لوازم التحریر انجام شده است، گفت: مبالغ اهدایی که تاکنون جمع آوری و توزیع شده مربوط به مرحله اول جشن که با مشارکت مردم و حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین برگزار شده است و کمک های مرحله دوم که در روز پنجشنبه دهم مهرماه توسط دانش آموزان مدارس اهداء می شود در زمان دیگری توزیع خواهد شد.

وی افزود: بخشی از مبالغ پرداختی حامیان، به منظور تضمین آتیه ایتام، در یک حساب مشخص بنام یتیم پس انداز می شود تا در آینده به عنوان منبع مناسبی برای تامین هزینه های اشتغال، مسکن و ازدواج آنان قرار گیرد.

سالارکیا اضافه کرد: بیش از پنج هزار دانش آموز، دانشجو و طلبه تحت حمایت کمیته امداد در البرز از خدمات فرهنگی و آموزشی این نهاد، بهره مند هستند.

وی تصریح کرد: نیکوکاران و خیران همواره و در طول سال می توانند علاوه بر مساعدت های نقدی، حمایت های غیر نقدی در زمینه تامین پوشاک، مواد غذایی، خدمات مسکن شامل خرید و ساخت، ودیعه مسکن، کمکهای درمانی و مساعدت های فرهنگی شامل تجهیزات آموزشی، فرهنگی، اعزام به مشهد مقدس و مساعدت برای کمک به تأمین جهیزیه محرومان را نیز عهده دار شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: مردم نوعدوست البرز در صورت تمایل می توانند با حضور در دفاتر این نهاد در شهرهای کرج، فردیس، کمالشهر، مهرشهر، اشتهارد، نظرآباد، ساوجبلاغ، چهارباغ، طالقان، ماهدشت و محمدشهر در این طرح ها ثبت نام کنند.

وی، همچنین گفت: امسال بیش از ۶۵ درصد از مجموع ۲۱ میلیارد ریال بودجه فرهنگی دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد البرز را نیکوکاران تامین می کنند.