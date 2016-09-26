به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر با اشاره به اهمیت سرشماری بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در این طرح مهم تاکید کرد.

وی افزود: در سطح استان باید تلاش شود اطلاعات کامل و دقیق باشد و این استان مشارکت بالایی در سرشماری اینترنتی داشته باشد.

سالاری بیان کرد: علاقه مردم به استفاده از اینترنت بالا است و در ضریب نفوذی استان بوشهر جزو سه استان برتر کشور است.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در سایت سرشماری گفت: اگر مشکل این سایت هر چه زودتر حل شود مردم استان بوشهر با همکاری همه مسئولان و دهیاران مشارکت بالایی خواهند داشت.

سالاری خاطرنشان کرد: به حمدالله دهیاران استان افرادی فعال و کار بلد هستند و به مراتب کارمان در روستاها کمتر با مشکل روبرو خواهد بود.

وی تصریح کرد: فرمانداران استان هدف گذاری کنند که روستاها پوشش ۱۰۰ درصدی داشته باشند و در شهرها نیز مدیران مدارس نقش مهمی می توانند ایفا کنند.

استاندار بوشهر بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز تمامی امکانات سخت افزاری در اختیار ستاد قرار دهند و اطلاع رسانی و تبلیغ خوبی نیز در زمینه سرشماری اینترنتی انجام دهند.