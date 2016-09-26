مهرآباد- روح الله احمدی: شنیدید که در جلسه هیئت دولت قرار شد ۳۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای نجات دریاچه ارومیه اختصاص داده شود؟ کلی به خودمان فشار آوردیم تا یادمان بیاید کجای این خبر برایمان آشناست. بعد از کلی فسفر سوزاندن متوجه شدیم که عدد استفاده شده در خبر دلیل این احساس آشنایی است. یادتان میآید که قدیمها هم یک ۳۰۰۰ میلیارد داشتیم! آن موقع هم بنده خدایی این مبلغ را برداشت و برد تا احتمالا در کشور کانادا دریاچهای را از خشکی نجات بدهد. البته یک صفر با هم فرق دارند چون آن ۳۰۰۰ میلیارد خاطرهساز به تومان بود نه به ریال. احتمالا یا دریاچه مورد نظر ایشان در حد دریا و اقیانوس بزرگ بوده، یا قصد داشتند همزمان چندتا دریاچه را از خشکی نجات دهند. یادش بخیر آن موقع شعر طنزی نوشته بودیم که در آن از زمین و زمان تشکر کرده بودیم. اتفاقا از خجالت آن بنده خدا هم درآمده بودیم:
سالها تحریم هی تاثیر مثبت میگذاشت
اصلا از تحریم امریکا تشکر میکنیم!
کوریِ چشم تمام بنزها، از خاوری
که یه کله رفت کانادا تشکر میکنیم!
خلاصه که این سه هزار میلیاردها همیشه نجات دهنده هستند. آن بنده خدا که نجات پیدا کرد، امیدواریم دریاچه ارومیه هم از این وضعیت خلاص شود. چه خوب است که دولت هم به فکر نجات محیط زیست و سرمایههای ملی است، هم با کارهایش ما را یاد خاطرات خوبمان میاندازد. پس لازم است که از دولت هم تشکر کنیم:
از تمام خادمان مخلص این مملکت
از همه، بی هیچ استثنا تشکر میکنیم
از کسی که انتخاب اکثر این مردم است
یا کسی که هست کاندیدا تشکر میکنیم
بعد از تشکر، از دولت خواهش میکنیم که باز هم از این کارها بکند و خاطرات خوب ما را زنده کند. مثلا شنیدهایم که سران کشورهای مختلف برای گفت و گو با رئیسجمهور در نیویورک صف کشیدهاند. در اینکه خارجیها برای گفت و گو با یک ایرانی باید صف بایستند و کلی منتظر باشند شکی نیست اما جناب رئیسجمهور برای اینکه از این به بعد مجبور نباشد برای صحبت با آنها این همه وقت بگذارد، میتوانند در جلسه بعدی طوری توانمندی سخنرانی ایرانیان را به سمع و نظر جهانیان برسانند که همه جمع کنند و بروند پی کارشان و مثل قدیمها باز هم رئیسجمهور ما بماند و صندلیهای خالی. ما کلی با این صندلیهای خالی خاطره داریم. ممنون میشویم که رسیدگی کنید. ضمنا مسئولان عزیز با توجه به رسیدن فصل سرما میتوانند کاپشن بپوشند. زحمت طراحیاش را هم بدهند به کمیته ملی المپیک که در طراحی لباس ید طولایی دارد. به خاطر خودتان میگوییم که سرما نخورید ها! وگرنه به ما چه! ما برویم در سرشماری نفوس و مسکن اینترنتی ثبت نام کنیم. چون مثل اینکه جایزه میدهند. ما ایرانیها تا این دوتا چیز را میبینیم دست و پایمان شل میشود. یکی جایزه، یکی تخفیف.
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