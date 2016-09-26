نشت تدریجی و سؤال برانگیز اکسیژن از اتمسفر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ساینس الرت، دانشمندان بر این واقعیت تأکید دارند که نشت اکسیژن به آرامی صورت می گیرد اما آنها هنوز نمی دانند که علت واقعی این رویداد چه چیزی است.

تیمی از محققان دانشگاه پرینستون با انجام آنالیزهای دقیق بر روی حباب های هوای به دام افتاده در هسته های یخی گرینلند و قطب جنوب متوجه شدند که سطح اکسیژن طی ۸۰۰ هزار سال گذشته ۷ دهم درصد کاهش یافته است. آنها به این کاهش به ظاهر ناچیز به عنوان فاکتوری مهم و تعیین کننده در ارزیابی آینده زمین نگاه می کنند.

اما اینکه چرا چنین اتفاقی روی داده هنوز برای دانشمندان مشخص نیست. به طور کلی اکسیژن موجود در زمین توسط انسانها، حیوانات، گیاهان و حتی سنگهای سیلیکاتی در حال بازیافت شدن است. در حال حاضر بررسی هسته های یخی یکی از بهترین راهها برای مطالعه دقیق میزان اکسیژن موجود در زمین است.

به عقیده دانشمندان همین میزان اندک کاهش سطح اکسیژن در زمین سرنخ های زیادی درباره رازهای قابل سکنی شدن این سیاره در اختیار ما قرار می دهد. همچنین می توان به اطلاعات ارزشمند و کاربردی برای سفر به سایر سیارات نظیر مریخ دست یافت.

تحقیقات بیشتر نشان می دهد افزایش نرخ فرسایش در زمین یکی از عوامل احتمالی در کاهش سطح اکسیژن بوده است زیرا هرچه نرخ فرسایش در زمین بیشتر باشد، رسوبات تازه بیشتری در معرض اکسید شدن قرار گرفته و در نتیجه اکسیژن زمین کمتر می شود.

البته دانشمندان به فاکتور شناخته شده تغییرات جوی هم اشاره می کنند. درحالی که زمین در چند میلیون سال اخیر اندکی خنک تر شده، اما در یک و نیم قرن گذشته دمای این سیاره در حال افزایش بوده است.