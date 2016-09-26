۲۱۰ هزار گردشگر خارجی به آذربایجان غربی سفر کرده اند

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تعداد گردشگر شامل گردشگران زیارتی، سیاحتی و توریسم درمانی است افزود: این گردشگران در طول ۵ماهه گذشته امسال از طریق پایانه های مرزی آذربایجان غربی وارد استان شده اند.

وی تعداد مسافران و گردشگران خارجی اقامت یافته در هتل ها و مراکز اقامتی استان در طول این مدت را ۳۴هزار نفر عنوان کرد و اظهارداشت: از این تعداد ۱۵ هزار گردشگر و مسافر خارجی طی تیر و مردادماه وارد استان و در هتل ها ومراکز اقامتی اقامت داشته اند.

امامی با اشاره به روند رو به رشد ورود گردشگران خارجی به آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی یکی از قطب های اصلی جذب گردشگران خارجی است که این میزان هم اکنون در استان رو به رشد است.

وی قره کلیسای چالدران، مجموعه جهانی تخت سلیمان، کاخ موزه باغچه جوق ماکو، سه گنبد ارومیه و غار سهولان را از آثاری برشمرد که امسال بیشترین بازدید کننده را داشته اند افزود: امسال ظرفیت هتل ها و مراکز اقامتی در استان صد در صد پر شده بود.

امامی در خصوص تنوع برنامه های گردشگری برای جذب بیشتر گردشگر گفت: برگزاری جشنواره های انگور، سیب، گیلاس، جشن خرمن یکی از مهمترین این نمونه هاست و در شش ماه دوم امسال جشنواره آفتابگردان و برف و اسکی نیز برگزار می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صیانت از آداب و روسم محلی و بومی، آشنایی نسل آینده به فرهنگ غنی کشور از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره هاست که امید می رود نیمه دوم امسال تداوم یابد.

امامی در خصوص برنامه های بزرگداشت روز جهانگردی افزود: با توجه به شعار امسال سازمان جهانی جهانگردی تحت عنوان: گردشگری برای همه ترویج دسترسی جهانی، ‌سعی داریم تا در راستای عملی نمودن آن گام برداریم و بهمین منظور، از معلولین جسمی و سایر اقشار جامعه برای مشارکت در این ویژه برنامه ها بهره می بریم.

وی تور رایگان ویژه برای سالمندان و معلولین کم توان شهرستانهای ارومیه، میاندوآب، مهاباد، سلماس و خوی توسط انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع گردشگری را از مهمترین برنامه های سالجاری در این خصوص برشمرد.

امامی، برگزاری تور یک روزه آشنایی با جاذبه های گردشگری ارومیه، نشست تخصصی با جامعه هتلداران و مهمانپذیران و دفاتر خدمات مسافرتی، تهیه و نصب پلاکارد و پوستر با شعار: گردشگری برای همه و همه برای گردشگری در نقاط مختلف سطح شهر و برگزاری مسابقه ویژه نقاشی برای کودکان با موضع روز جهانی جهانگردی از دیگر برنامه ای این هفته عنوان کرد.

آذربایجان غربی با ۱۵۰۰ اثر ملی و ۲ اثر جهانی از ظرفیت های بسیار ارزشمندی در بخش گردشگری برخوردار است و باید از این امکان برای رونق صنعت گردشگری استان و توسعه بویژه در جذب توریست خارجی بهره لازم را برد.

این استان با سه کشور خارجی ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان ۸۹۱ کیلومتر مرز مشترک دارد.