تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه همت/مشارکت ۷۰ درصدی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی استان البرز (اتوبان شهید همت) که صبح دوشنبه انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهر کرج از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه استان البرز شاهراه مواصلاتی و محل گذر ۱۲ استان کشور است و این مهم نشان از جایگاه استثنایی این استان دارد، گفت: دولت شرمنده است که چرا وقت و انرژی مردم در مسیر عبور و مرور محور تهران- کرج گرفته می شود.

ضرورت جابجایی دکل‌های برق پروژه همت توسط وزارت نیرو

نوبخت با اعلام اینکه در ادامه بزرگراه همت مقرر شده است ۳ فازی که در پیش داریم از این مسیر عبور کرده و راه جدیدی در ادامه راه قبلی احداث کنیم، گفت: این کار سرعت گرفت است جلسه ای برای اسمتاع نظرات و موانع پیمانکار برگزار شده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور اعتبار ویژه ای برای تسریع پروژه همت در نظر گرفته شده است.

وی به مشکلا بر سر راه این پروژه اشاره کرد و گفت: مجتمع آپارتمانی با ۷۵ خانوار یکی از معارضان این پروژه است که باید مسکن جایگزین برای آنان تهیه شود.

سخنگوی دولت به تردد بیش از ۷ و نیم میلیون خودرو از محورهای مواصلاتی استان البرز در تعطیلات عید فطر اشاره کرد و با تاکید بر لزوم جابجایی دکل‌های برق توسط استانداری البرز و وزارت نیرو افزود: احداث تونل های پروژه بر اساس برنامه زمان بندی پیش رفته است در همین راستا شهرداری کرج باید در محدوده کار خود همکاری لازم را انجام دهد.

تامین اعتبار دولتی پروژه همت با مشکلی مواجه نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در خصوص تامین اعتبار پروژه همت دولت با مشکلی مواجه نیست، گفت: مشارکت دولت با پیمانکار در گذشته ۵۰ درصد بود که این میزان به ۷۰ درصد افزایش یافته است.

معاون رئیس جمهور بودجه سال جاری این پروژه را ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبار تا پایان سال هزینه خواهد شد.

نوبخت با اشاره به اینکه جدیت مجری، پیمانکار و مشاور برای سرعت بخشیدن به این پروژه قابل مشاهده است، گفت: برای بهره برداری زودتر این پروژه تلاش انجام می شود تا بستر لازم برای رفت و آمد مردم مهیا شود.