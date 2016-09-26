برگزاری دومین دوره آموزشی روزنامه نگاری پیشگیری با محورفضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مهدی جعفری با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم گفت: رسانه ها همکاران اصلی ما در فرهنگ سازی برای کاهش آسیب های اجتماعی به شمار می آیند و ضرورت دارد رویکرد های قوه قضاییه در پیشگیری به آنها منتقل شود.

وی افزایش حساسیت خبرنگاران به مسائل پیشگیرانه و مجهز شدن آنها به تکنیک های رسانه ای برای کاهش جرایم و آسیب ها را از جمله وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دانست و افزود: امسال برای دومین بار «دبیرخانه شورای ارتقای آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکار سنجی» معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری «موسسه آموزش عالی، علمی کاربردی فرهنگ وهنر»، کارگاه روزنامه نگاری پیشگیری از آسیب ها و جرایم را برگزار خواهد کرد، که فاز اول آن همزمان با نمایشگاه تلکام در روزهای ۶ و ۷ مهر ماه به اجرا در خواهد آمد.

جعفری با اشاره به گسترش چشمگیر ابزارهای نوین اطلاع رسانی گفت: روزنامه نگاری در فضای مجازی رویکرد اصلی فاز اول این کارگاه آموزشی است که با پیگیری های انجام شده، نمایندگان کلیه روزنامه ها و خبرگزاری های کشور برای شرکت در این دوره معرفی شده اند.

مشاور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین عنوان کرد: «دکتر محمد سلطانی فر»، استاد دانشگاه و رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر،«دکتر حمید ضیایی پرور»، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب «روزنامه نگاری سایبر» و «جواد افتاده»، پژوهشگر در زمینه تحلیل شبکه های اجتماعی مدرسان این دوره آموزشی هستند.

وی یادآور شد: به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی، گواهی معتبر روزنامه نگاری پیشگیری نیز اعطا خواهد شد.