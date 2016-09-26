به گزارش خبرنگار مهر، «رینهولد شرر» شامگاه یکشنبه در مراسم رونمایی از نقشه غار کتله‌خور، افزود: در سال ۲۰۰۳ مایکل لومان، غارشناس آلمانی به ایران آمده و از غار علیصدر بازدید کرده بود که در همان زمان از وی درخواست کردم در سفر بعدی خود به ایران من نیز همراه او باشم.

وی با بیان اینکه بسیار مایل بودم که انجمن غارشناسی ایران به کنگره غارشناسی جهان آمده و توانایی‌های خود را ارائه دهد، ادامه داد: چهار نفر از ایران به جمهوری چک رفته و توانستند در سال ۲۰۱۳ این انجمن را اتحادیه غارشناسان جهان که ۶۰ کشور عضو آن است، ثبت کنند.

شرر تصریح کرد: فعالیت غارشناسان ایران و تهیه نقشه از طولانی‌ترین غار خاورمیانه بسیار ارزشمند است و تاکید می‌شود این فعالیترا در سطح بین‌المللی معرفی کرده و ارائه دهند.

وی افزود: پس از سفر به ایران ابتدا قرار بود از غار آبی دیگری بازدید کنیم که برنامه تغییر کرده و بازدید از غار کتله‌خور در برنامه مد نظر قرار گرفت.

این غارشناس آلمانی افزود: در ابتدا مقرر بود با تیمی هشت نفره نقشه این غار تهیه شود ولی این گروه به دلایل مختلف نشد ولی به جای لغو این اقدام تصمیم گرفتیم در زنجان مانده و این کار را انجام دهیم.

شرر ادامه داد: در اقدام اول با یک غارشناس شیرازی ارتباط برقرار کرده و با همکاری وی و یکی از دانشجویانش تیم چهار نفره شکل گرفته و روزانه طرح یک کیلومتر از این غار تهیه می‌شد.

وی افزود: در منطقه‌ای که در کشور آلمان در آن زندگی می‌کنم حدود سه‌هزار نفر اقامت دارند و با توجه به سفرهای مکرر من به ایران، توصیه شده است در شورای محلی محل اقامت خود به معرفی ایران بپردازم و تلاش می‌کنم که در این شورای محلی که اواخر زمستان برگزار خواهد شد پیش زمینه‌های مثبتی از ایران ایجاد کنم.