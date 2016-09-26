به گزارش خبرنگار مهر، همایون نخعی نژاد صبح دوشنبه در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی خراسان جنوبی بیان کرد: دستگاههای اجرایی در مناسبسازی شهری عملکرد مطلوبی ندارند.
وی با بیان اینکه جامعه سالمندی و معلولان در حال افزایش است، افزود: آمار شدید تصادفات معلولیتهای زیادی را بر جای گذاشته که باید موردتوجه قرار گیرد.
نخعی نژاد با اشاره به تصویب قانون مناسبسازی شهری، بیان کرد: این قانون بیش از ۱۳ سال در خراسان جنوبی به تصویب رسیده و این در حالی است که تاکنون اقدامات مناسبی انجام نشده است.
وی ادامه داد: سالها است که دستگاههای اجرایی در ساختوساز ملزم به رعایت استاندارهای تعریفشده هستند و تخلفات کنونی گلایه از متولیان است.
عقبماندگیهای مناسبسازی شهری جبران شود
معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به افزایش معلولان جامعه، وظایف دستگاهها و مسئولان ذیربط سنگین شده است.
وی تاکید کرد: هم اکنون مسئولان استانی در اجرای قانون مناسبسازی شهری عقبماندگیهای زیادی دارند که باید جبران شود.
نخعی نژاد با بیان اینکه دستگاههای نظارتی در ساخت سازهای جدید بازرسیهایی داشته باشند، افزود: با متخلفین باید برخورد جدی شود.
وی ادامه داد: اگر در ادارات، دستگاهها و ابنیه های تازه تأسیس استاندارهای مناسبسازی رعایت نشود خسارت به بیتالمال است.
نخعی نژاد اظهار کرد: همچنین چنانچه در پروژههای قابلافتتاح استاندارهای مناسبسازی انجام نشده باشد، آن پروژه افتتاح نخواهد شد.
به ساختمانهای فاقد استاندارد مناسبسازی پایان کار داده نشود
معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه شهرداری ملزم به مناسبسازی معابر شهری است، گفت: همچنین شهرداری نباید به ساختمانهایی که استانداردهای مناسبسازی را رعایت نکردهاند، پایان کار دهد.
وی ادامه داد: کارشناسان دفاتر فنی و شهری باید از در سطح شهر حضور یافته و از مکانهای مختلف شهر مستندسازی کنند.
نخعی نژاد با بیان اینکه همچنین باید بر اساس این مستندسازی، استانداردسازی انجام شود، افزود: انتظار می رود در مناسبسازی شهری دقت، توجه و برنامهریزی جدی صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان اجرایی باید گزارشهایی را به صورت ماهانه ارائه دهند، گفت: در این گزارشها کاستیها و توانمندیها باید بیان شود.
نخعی نژاد ادامه داد: دستگاههایی که بیشترین اربابرجوع را دارند باید در اولویت مناسبسازی قرار گیرند.
معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: شهرستانهای استان خط اول مراجعین بوده و در مناسبسازی بیشتر موردتوجه قرار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه باید فضای برای خدمت به معلولان فراهم شود، گفت: رنجی که معلول میبرد زیاد بوده و قابل احساس نیست.
نظر شما