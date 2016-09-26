به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زاویه شبکه ۴ سیما در چهارشنبه ۷ مهر ساعت ۲۱ با موضوع: «چرا اقتصاد مقاومتی به گفتمان تبدیل نشده است؟» روی آنتن می رود. محمد جواد ایروانی، محسن رنانی و فرشاد مومنی کارشناسان این برنامه هستند. این برنامه کاری از گروه اندیشه شبکه ۴ است که عبداله صلواتی سردبیری و اجرای آن را بر عهده دارد و تهیه کننده آن علیرضا حائری است.

بازپخش زاویه پنج شنبه ها ساعت ۹ صبح و یکشنبه ها ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه چهار می باشد.

پرسش پایه این برنامه زاویه عبارت است از: چرا اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب تبدیل نشده است؟ و در راستای تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان باید چه کارهایی را ترک گوییم و چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم؟

اما پرسشهای دیگر زاویه در این هفته از قرار زیر است:

۱. اکنون اقتصاد مقاومتی در ایران چه جایگاهی دارد؟ آیا در دولت و ملت ما عزمی برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی است چگونه می توان این عزم را پدید آورد؟

۲. در کشور ما چه موانعی در سر راه اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ آیا ساختارهای فعلی اقتصاد ایران برای طرح اقتصاد مقاومتی مناسب هستند؟

۳. اقتصاد مقاومتی مطلوب چیست و چگونه می¬توان به آن دست یافت؟ اهداف اقتصاد مقاومتی چیست؟ به تعبیری: با اقتصاد مقاومتی می‌خواهیم از چه چیزهایی دور و به چه چیزهایی نزدیک شویم؟

۴. مبانی اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا بدون آگاهی از مبانی اقتصاد مقاومتی می توان اقتصاد مقاومتی را به گفتمان تبدیل کرد؟

۵. چه بخشی باید عهده دار تحقق اقتصاد مقاومتی باشد؛ بخش دولتی یا بخش خصوصی؟