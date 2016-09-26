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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

رئیس پلیس راه استان قزوین:

واژگونی خودروی نیسان یک کشته بر جای گذاشت

واژگونی خودروی نیسان یک کشته بر جای گذاشت

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع یک فقره واژگونی خودرو نیسان منجر به فوت در این سانحه خبر داد.

سرهنگ نصراله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰مبنی بر یک مورد واژگونی در جاده بوئین زهرا عوامل انتظامی کلانتری ۱۱ الوند و پلیس راه جهت بررسی موضوع به محل مراجعه کردند.

رئیس پلیس راه استان قزوین افزود: در بررسی به عمل آمده توسط ماموران پلیس راه مشخص شد یک دستگاه خودروی نیسان فاقد سرنشین حوالی شرکت چینی مرجان واژگون که در این سانحه راننده  ۵۳ ساله خودرو از پنجره جلوی خودرو به بیرون پرتاب و به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت می کند.

وی افزود: برابر اعلام کارشناس پلیس راه، علت این حادثه عدم توجه به جلو توسط راننده خودروی نیسان بوده است.

سرهنگ بیگلری در پایان به همه شهروندان توصیه کرد: در هنگام رانندگی سرعت مطئنه را رعایت و از هرگونه سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه درحین رانندگی، انحرافات ناگهانی و رانندگی درحالت خستگی و خواب آلودگی خودداری کنند تا دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.
 

کد مطلب 3779129

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