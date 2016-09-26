به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بوکس بزرگداشت شکست حصر آبادان از پنجشنبه هفته گذشته با حضور تیم های قزاقستان، داغستان، سوریه، عراق، پاکستان و افغانستان به همراه ۹ تیم از ایران آغاز شد و شب گذشته با شناخت نفرات و تیم های برتر به اتمام رسید. در پایان تیم آبادان با ۳۰ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت، سوریه با ۲۲ امتیاز دوم شد و تهران با ۱۹ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد. مازندران با ۱۳ و توابع تهران با ۱۱ امتیاز در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفتند.

*اسامی نفرات قهرمان در ۱۰ وزن مختلف بدین شرح است:

وزن ۴۹ کیلوگرم: حسین المصری از سوریه

وزن ۵۲ کیلوگرم : هومن طغانی از مازندران

وزن ۵۶ کیلوگرم: داود خدری از آبادان

وزن ۶۰ کیلوگرم: عبدالرجیف از داغستان

وزن ۶۴ کیلوگرم: حسین خضربحری از آبادان

وزن ۶۹ کیلوگرم: احمد قصون از سوریه

وزن ۷۵ کیلوگرم: سیاوش امیدی از خوزستان

وزن ۸۱ کیلوگرم: علاالدین قصون از سوریه

وزن ۹۱ کیلوگرم: علی دهقان از تهران

وزن به اضافه ۹۱ کیلوگرم : ایرج عزیزپور از توابع تهران

این رقابتها در حالی برگزار شد که بیش از چهار سال از تعطیلی لیگ برتر بوکس می گذرد. لیگی که مسئولان فدراسیون علت تعطیلی آن را عدم پخش تلویزیونی و در پی آن عدم استقبال اسپانسرها می دانند. برگزاری چنین رقابتهایی اگرچه در مجموع مثبت ارزیابی می شود اما بدون شک تنها مرهمی مقطعی برای این روزهای بوکس است.

بوکس ایران در حالی کابوس عدم موفقیت در المپیک ۲۰۱۶ را تجربه می کند که هنوز اردوی تیم ملی بزرگسالان آغاز نشده و مربیان جدید خارجی آن نیز به ایران نیامده اند.

در حاشیه برگزاری رقابتهای بوکس شکست حصر آبادان یک دوره کلاس ارتقای داوری ملی به تک ستاره نیز برگزار شد. در حالی که بیش از ۳۰ نفر برای حضور در این دوره داوری ثبت نام کردند مدرس خارجی آن حضور بیش از ۲۰ نفر در کلاس را قبول نکرد. حالا ۱۰ داور ثبت نامی معترض در انتظار این هستند تا فدراسیون بوکس مجددا طی ماه های آینده یک دوره ارتقای داوری به تک ستاره برگزار کند.