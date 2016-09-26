شناسایی ۵۱نوع خفاش در حیات وحش/تصویب دستورالعمل حمایت از غارها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدادی شامگاه یکشنبه در همایش رونمایی از نقشه غاز کتلهخور، افزود: نقشهبرداری از غار کتله خور با همکاری یک سمن انجام شده است و موفقیت این طرح بیانگر لزوم اعتماد به این فعالیتها با هدف نتیجهگیریهای بزرگ است.
وی ادامه داد: مدیریت هر کاری نیازمند برنامه ریزی و برنامه ریزی مستلزم تهیه نقشه راه است و در حال حاضر نقشه غار کتله خور برای مدیریت بهینه آن آماده شده است.
دبیر کار گروه غارشناسی کشور از تصویب دستورالعمل حمایت از غارها خبر داد و گفت: این دستورالعمل به استانها ابلاغ شده است.
مددی با بیان اینکه باید برنامهریزی برای درجهبندی غارها صورت بگیرد، گفت: درجهبندی غارها راه را برای برنامهریزیهای مدیریتی هموار میکند.
دبیر کار گروه غارشناسی کشور بر تهیه اطلس دو زبانه غار کتلهخور تاکید کردو افزود: با این اقدام زمینه بهرهمندی علاقهمندان از این غار فراهم میشود و طرحهای مدیریت غارها باید با لحاظ ابعاد مختلف از جمله ابعاد زیست محیطی تدوین و ارائه شود.
وی بر موفقیتآمیز بودن نقشهبرداری از غار کتلهخور تاکید کرد و گفت: باید متوجه بود که نقشهبرداری در وسعت مورد نظر بر روی زمین نیازمند اعتبار قابل توجهی است.
دبیر کارگروه غارشناسی به اهمیت گونههای زیستی در غارها و خطر انقراض برخی از آنها مانند خرس و پلنگ اشاره کرد و گفت: اطلس دوزبانه غار کتلهخور تهیه میشود.
وی به اجرای برنامههای مطالعاتی برای غارهای کشور اشاره کردو افزود: تلاش داریم تا برای ثبت این اطلاعات در پایگاه داده بسترهای لازم فراهم شود تا این اطلاعات برای همه مردم کشور و حتی دنیا قابل استفاده باشد.
مدادی با بیان اینکه تهیه اطلس دوزبانه غار کتلهخور و چاپ ویژگیهای آن برای استفاده همه مردم دنیا یکی از مهمترین برنامههای کارگروه عنوان کرد، گفت: با توجه به اینکه تهیه نقشه غار کتلهخور به دست نیروهای مردمی و بدون حمایتهای دولتی انجام شده است، میتوان کارهای بزرگ را توسط سازمانهای مردمنهاد انجام داد.
دبیر کار گروه غارشناسی کشور افزود: تنوع زیستی از جمله شاخصههای غارها است و این شاخصه در مورد غار کتلهخور خفاشها هستند، که نقش مهمی در حفظ مسائل زیست محیطی زمین دارند.
مدادی به شناسایی ۵۱ نوع خفاش در حیات وحش ایران اشاره کردو گفت: خفاشها مهمترین گونه پستانداران در ایران هستند و ۱۲ نوع خدمات اکوزیستی به محیط ارائه میدهند.
وی به خدمات اکوسیستمی خفاشها در زمین از جمله تولیدات محصولات کشاورزی اشاره کردو گفت: این موجود بهترین راه مقابله بیولوژیک با آفتها است.
در ادامه این مراسم نماینده نقشهبرداران غار کتلهخور گفت: نقشهبرداری از غار کتلهخور ابتدا توسط دو غارشناس آلمانی و سویسی در بهمن ماه سال ۸۱ در طبقات دوم و سوم آن آغاز شد.
سارا عدالتیان آراسته افزود: اندازهگیری دقیق توسط فعالان ایرانی دی ماه سال ۹۰ آغاز شده و پس از سه سال در فروردین ماه سال ۹۴ پایان یافت.
وی تصریح کرد: در اجرای این پروژه ۳۷ نقشهبردار از استانهای زنجان، خراسان، قزوین، تهران، کردستان، البرز و اصفهان فعالیت داشتهاند.
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