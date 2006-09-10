ايجاد مركز فناوري هاي نوين در دانشگاه آزاد گامي بزرگ براي توليد علم در كشور است

دكتر عبدلله جاسبي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: دانشگاه آزاد اسلامي از يك دهه قبل با تاسيس باشگاه پژوهشگران جوان سعي در حمايت از نخبگان و استعدادهاي جوان كشور داشته است. در حال حاضر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي بيش از 5 هزار عضو دارد كه با توجه به امكانات و تجهيزات خود حمايت مناسبي را از اعضاي خود به عمل مي آورد.

وي خاطر نشان كرد: تشكيل بيش از هزار انجمن علمي و كميسيون مركزي انجمن ها و راه اندازي دفتر توليد علم با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري از ديگر فعاليت هاي دانشگاه آزاد در حمايت از اين افراد بوده است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد كرد: تاسيس مركز فناوري هاي نوين در حمايت از رشته ها و فناوري هاي جديد مانند IT در ماه هاي اخير حركت ديگري از سوي دانشگاه آزاد به سمت توليد علم و حمايت از نخبگان كشور به شمار مي آيد.