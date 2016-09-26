صبحگاه مشترک نیروهای مسلح گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان گلستان صبح دوشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در گلستان، اعضای شورای تامین و تعدادی از مسئولان استانی در گرگان برگزار شد.

ارشد نظامی آجا در استان های گلستان و مازندران در این مراسم گفت: نکته به جای مانده از دفاع مقدس در طول هشت سال حضور همه اقشار جامعه از جمله روحانی، معلم، کارمند، دانش آموز و چه افرادی که توانایی حمل اسلحه را داشتند و چه افرادی که در پشت جبهه همسرانشان را راهی خط مقدم می کردند، است که برگی بر کارنامه زرین افتخارات ملت ایران افزوده است.

مهدی معمارباشی افزود: یکی از نکات بارز جنگ حضور روحانیون در خط رهبری بود که ضمن پیوستن به صفوف جنگ باعث حلقه اتصال رزمندگان شدند و همچون امام حسین (ع) ایثار و شهادت را معنای دیگری بخشیدند.

فرمانده قرارگاه لشکر ۳۰ گرگان تصریح کرد: ما سربازان جان بر کف ولایت و فرزندان و رهروان شهیدانی همچون فکوری، آبشناس و ... هستیم و مانند کوه آماده ایم تا با عزمی راسخ هرمکانی که فرمانده مان صلاح بداند با چشمانی همچون عقاب آن رصد کنیم و هرگونه تحرک را زیر نظر بگیریم.

در پایان این مراسم از تعدادی از خانواده های شهدا و جانبازان تقدیر به عمل آمد.



