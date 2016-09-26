بان کی مون:کابوس سوریه باید پایان یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «بان کی مون»دبیر کل سازمان ملل در سخنان شب گذشته خود در نیویورک با اشاره به بحران سوریه اظهار داشت: اوضاع در سوریه به کابوس شبیه شده و باید هر چه زودتر به این کابوس شوم پایان داد.

وی با فراخوان جامعه بین الملل برای مشارکت در حل بحران سوریه گفت: بحران سوریه خود به خود حل و فصل نمی شود بلکه نیاز به مشارکت های بین المللی دارد.

دبیر کل سازمان ملل از کشورهای تاثیرگذار در امور سوریه خواست تا زمینه را برای تحقق صلح و ثبات در این کشور فراهم آورند.

بحران سوریه یکی از محوری ترین موضوعات سخنرانان مجمع عمومی سازمان ملل در سال جاری بود.