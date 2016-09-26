واقعه مباهله نشانگر حاکمیت گفتمان منطقی دین اسلام است

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مباهله به معنای درخواست لعنت خدا بر دروغگو است و در این جریان با وجود حضور پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) ایشان، نصرانی های آن زمان حاضر به برگزاری مباهله نشدند.

وی افزود: حضور قاطع و مصمم پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) ایشان در این جریان که نشانگر اطمینان آنها از حقانیت دین الهی بود سبب شد که نصرانی ها از اجرای مباهله منصرف شوند و در حقیقت این کناره گیری از انجام مباهله حقانیت پیامبر اعظم(ص) و دین اسلام را نشان داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: آیات قرآن کریم در رابطه با واقعه مباهله در حقیقت سند ماندگار و جاودان این واقعه بزرگ است که می توان به آن رجوع کرد.

قربانپور تصریح کرد: موضوع مباهله باید در رسانه ها، فضای مجازی و فضای عمومی بیش از پیش مطرح شود چرا که واقعه مهمی است که در حقیقت حاکمیت گفتمان منطقی و صلح آمیز دین مبین اسلام را به جهانیان نشان می دهد.

وی گفت: پیامبر اکرم(ص) در بیش از ۱۳ قرن پیش، روحیه منطق و استدلال و پرهیز از خشونت را در تبیین و ترویج دین اسلام به کار گرفت و این مساله امروز می تواند الگویی برای گفتمان های جهانی باشد تا حتی الامکان از خشونت و جنگ پرهیز شده و گفتمان استدلال و پذیرش آن حاکم شود.

بیست‌وچهارم ذی‌الحجه روز مباهله نام گرفته است، در این روز که روز نزول آیه «تطهیر» نیز هست، خداوند بر ارزش‌ها و فضیلت‌های اهل بیت (ع) و جایگاه آنان در درک و شناخت اسلام راستین، مهر تایید زد.