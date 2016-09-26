آغاز رفراندوم تغییر قانون اساسی در جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری آذری، «مظاهر پناه اف» رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان گفت: رفراندوم قانون اساسی از ساعت ۸ امروز آغاز شده و تمام شرایط برای رای دهندگان فراهم شده تا بتوانند نظر خود را در مورد اصلاحات پیشنهادی ماده ۲۹ قانون اساسی بیان کنند. بیش از ۵۳۰۰۰ ناظر از جمله ۱۱۷ ناظر بین المللی بر روش رای دهی نظارت کرده و مردم آذربایجان مطمئن باشند که رفراندوم به طور کاملا شفاف برگزار می شود.

وی افزود: تعداد واجدین شرایط رای دهی ۵ میلیون و دویست هزار نفر بوده و ۵۶۲۷ مرکز رای دهی فعالیت خود را از ساعت ۸ صبح امروز آغاز کرده اند. ما ۳۸ مرکز رای دهی نیز در ۳۸ کشور برای آذربایجان های مقیم این کشورها وهیات های دیپلماتیک در نظر گرفته ایم.

تغییراتی که رفراندوم قانون اساسی جمهوری آذربایجان به آرای ملت سپرده شده، افزایش اختیارات ریاست جمهوری، افزایش دوره ریاست جمهوری از ۵ سال به ۷ سال و ایجاد جایگاه معاون اول رییس جمهوری و حذف پست نخست وزیری است.

کارشناسان سیاسی بر این باورند که در صورت رای آوردن این رفراندوم، قدرت سیاسی «الهام علی اف» ۵۴ ساله که در سال ۲۰۱۳ به عنوان رییس جمهور این کشور با آرای بالایی انتخاب شده است، افزایش خواهد یافت.

بنا بر گزارشها الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و همسرش در این رفراندوم شرکت کرده اند.