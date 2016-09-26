شبکه های برق آسیب دیده در نور و محمودآباد ترمیم شد

کیوان فرح زاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از بارش شدید باران و بروز طوفان مجدد در شهرستان های نور و محمودآباد، همکاران امورهای توزیع این شهرستان ها در نخستین ساعات بحران، نسبت به رفع مشکلات ایجاد شده در شبکه های برق منطقه اقدامات اصلاحی و ترمیمی را انجام دادند.

وی اظهار داشت: در این برنامه، اکیپ های عملیاتی به مناطق آسیب دیده اعزام شده و پس از استقرار در خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف مشغول رفع مشکلات شدند.

وی تصریج کرد: این در حالی است که عمده مشکلات ایجاد شده ناشی از سقوط درخت و تابلوهای تبلیغاتی در مسیرهای خطوط برق بود که با حضور همکاران و پیمانکاران، کار برقراری ارتباط شبکه و وصل برق مناطق دارای خاموشی به سرعت انجام شد.