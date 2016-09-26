رئیس جمهور از وزیر ورزش لطمه خورد/ خادم کجاست که جوابگو باشد؟

علی فتح‌الله زاده در مورد حرف های اخیر وزیر ورزش و بیانیه بهرام افشارزاده در واکنش به صحبتهای محمود گودرزی، به خبرنگار مهر گفت: اولین نکته ای که باید به آن اشاره کنم این است که این صحبت ها از سوی وزیر در بدترین زمان ممکن صورت گرفت چرا که بعد از ۷ هفته استقلال اولین برد خود را به دست آورده و می رفت تا از نظر روحی خودش را ترمیم کند، اما مباحثی که آقای گودرزی باز کرد، آن هم کاملا جانبدارانه، تمرکز این تیم و مسئولانش را به هم ریخته که امیدوارم آنها بتوانند با درایت این تابوشکنی از سوی وزیر را مدیریت کنند.

وی افزود: عجیب ترین بخش ماجرا برای من انتقادهای وزیر از استقلال یا بهرام افشارزاده نیست، بلکه عجیب ترین بخش حرف های ایشان انتقاد وی از خود دولت است؛ آن هم در حالی که رئیس جمهور طی این سال ها نشان داد که با وجود انتقادهایی که از همه ادوار ورزش نسبت به وزیر بیشتر بود ایستادگی کرده است.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: در واقع آقای روحانی بیش از اندازه پشت محمود گودرزی ایستاد چرا که تقریبا در همه فضاها به طرزی باورنکردی انتقاد نسبت به گودرزی وجود داشت؛ چه در بخش استقلال که حالا جناب افشارزاده می گوید وی پرسپولیسی بوده و در تمام این سال ها برای استقلال اخلال ایجاد می کرده است و چه در پرسپولیس و ماجراهایی که کار را به نشست با ضدانقلاب‌ها رساند و برخی مدیران را به زندان فرستاد و حتی در بُعد تیم ملی. اگر نگاهی به فضای مجازی و نظر مردم داشته باشیم، آن جمعیت کثیر منتقد که گهگاه حتی در صفحه مجازی رئیس جمهور از چندین ده هزار در یک روز عبور می کردند را می دیدید. قطعا آقای روحانی اینها را دیده اما پشت وزیر ایستاد. این در حالی است که وزیر که حالا می داند از اول هم نباید این سکان را در اختیار می گرفت، به بهانه کمبود بودجه از خود دولت انتقاد می کند که این جای تعجب دارد.

فتح الله زاده تاکید کرد: اصالتا حرف هایی که گودرزی می زند در سطح وزیر کابینه نیست. مباحثی که ایشان مطرح می کند حتی در حد یک مدیر کل هم شاید نباشد و باید در سطح کوچه و بازار به دنبال این صحبت ها گشت. او جایگاه استقلال و حتی پرسپولیس را هم نمی داند و من تازه مشکوک شده ام که چرا دست به تغییرات مدیریتی زدند. از متن کلام بهرام افشارزاده که تاکید دارد وزیر کاملا پرسپولیسی است و البته می دانیم که وی مدیر حوزه وزارت در ورزش بوده و فردی نزدیک به گودرزی است، می توان فهمید که گودرزی از استقلال زیاد خوشش نمی آمده است و شاید به همین دلیل بود که ما را در آستانه کسب ستاره سوم متوقف کرد.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال یادآور شد: اگر به یاد بیاورید ما یک سال پس از قهرمانی در جام حذفی، قهرمان لیگ ایران شدیم و سال آخر که بنده مدیرعامل بودم به جمع ۴ تیم برتر آسیا رسیدیم. با این روند رو به بالا اصلا بعید نبود که در سال بعد از آن ستاره سوم استقلال را در آسیا هم بگیریم، اما طبق حرف های گودرزی ایشان دست به تغییراتی زد که امروز معترف است که نتیجه ای در بر نداشت.

وی در ادامه تاکید کرد: از حرفها متوجه می شوید که نه به لحاظ هزینه، اتفاقی برای استقلال افتاده و نه از لحاظ قهرمانی. استقلالی که در سال ۲۰۱۳ هم جزو ۴ تیم برتر آسیا در حال مسابقه دادن بود و هم در مقدماتی ۲۰۱۴ شرکت می کرد و هم در لیگ برتر و جام حذفی بود را من با ۲۴ میلیارد بستم. ۷ ملی پوش داشتم به علاوه فرهاد مجیدی و ساموئل. کاری که در استقلال کردیم در نهایت به تیم ملی هم کمک کرد و علاوه بر اینکه به ۴ تیم برتر آسیا رسیدیم تیم ملی کشورمان هم به جام جهانی صعود کرد. آقای گودرزی شاید نمی داند اما استقلال و پرسپولیس تیم های بسیار بزرگی هستند و باید بزرگ بسته شوند چه ما بخواهیم و چه نخواهیم. استقلالی که دو ستاره روی سینه دارد حق ندارد ضعیف عمل کند و با بازیکنانی متوسط بسته شود.

فتح‌الله‌زاده در مورد مخاطب حرف های گودرزی گفت: در عجبم چرا جناب وزیر ورزش حرف هایش را به افشارزاده گفته است در حالی که همه اتفاقات چه درست و چه غلط توسط امیررضا خادم معاون خود ایشان در استقلال رخ داده است. چه افشارزاده خوب عمل کرده باشد یا بد فرقی نمی کند. عامل تغییرات آقای خادم و البته شخص گودرزی بوده اند و معلوم نیست امروز آقای خادم کجاست که بگوید چرا اقوام خود را در باشگاه استقلال قرار داد و چرا باید اسپانسر باشگاه را ایشان یا خود وزیر- به گفته افشارزاده- معرفی کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: در حوزه پرسپولیس هم اتفاقات چندان مثبت نبوده و تنها حضور برانکو ایوانکوویچ بود که به این تیم سر و سامان داد و البته تلاش های علی اکبر طاهری وگرنه در این حوزه اتفاقا اعتراض ها حتی بیشتر از بقیه حوزه ها هم بود و مسائل سیاسی و اقتصادی و اعتراضی عجیبی را رقم زده بود. حالا همان آقای خادم معلوم نیست کجاست و از آن عجیب تر این است که چرا وزیر در مورد ایشان که تصمیم های ابتدایی و غلط را گرفتند صحبت نمی کنند. آیا از خادم می ترسد؟ اگر نمی ترسد چرا به جای تصمیم گیرنده اصلی، افشارزاده را هدف قرار داده است؟

مدیرعامل پیشین استقلال در پایان تاکید کرد: تصور می کنم عملکرد وزیر در حوزه ورزش لطمات بدی به دولت آقای روحانی هم زده است، چرا که میلیون ها استقلالی و میلیون ها هوادار تیم ملی و حتی پرسپولیسی ها در زمان خاص خود نسبت به عملکرد دولت در بخش ورزش انتقادات جدی دارند و کاملا مشخص است که این اطلاعات به رئیس جمهور هم رسیده است. امیدوارم آقای روحانی از این بخش لطمات غیرقابل جبرانی نخورده باشد.