علی بابایی در حاشیه اجرای عملیات بازگشایی معبر گلبازخان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با اجرای این پروژه، شبکه دسترسی به بازار و بافت تاریخی ایجاد می‌شود، اظهار کرد: با آسفالت، جدول گذاری، ایجاد فضای سبز و احداث پارکینگ اطراف مسیر، انگیزه برای ساخت و ساز ایجاد شده و رونق به بافت قدیم باز می‌گردد.

وی با اشاره به تخریب تعدادی از املاک مسیری معبر گلبازخان افزود: با خریداری تعداد زیادی از املاک مسیری، ۳۵۰ متر از این مسیر با ۲۶ متر عرض بازگشایی شده و با تخلیه و تخریب ساختمان بانک ملت و مهمانپذیر، معبر گلبازخان تا پایان هفته آزاد می شود.

بابایی با بیان اینکه این پروژه سال ها بلاتکلیف مانده بود، تصریح کرد: با همکاری شورای اسلامی شهر کرمان و از طریق شهرداری منطقه یک، تعداد زیادی از املاک مسیری خریداری و برای بازگشایی مسیر تخریب شد.

وی با اشاره به وجود املاک بی صاحب در این پروژه اظهار کرد: طولانی شدن روند اجرای این پروژه به دلیل وجود املاک بلاصاحب در مسیر بود که امیدواریم با تعیین تکلیف این املاک از سوی دادگستری معبر گلبازخان تا پایان سال به بهره برداری برسد.

شهردار کرمان از اجرای پروژه پیاده‌راه سازی میدان ارگ خبر داد و تصریح کرد: به محض باز شدن این مسیر، ورودی میدان ارگ بسته شده و عملیات کف سازی و مرمت این میدان تاریخی آغاز می شود.

بابایی پروژه میدان ارگ را موتور محرک محور گردشگری شهر کرمان عنوان و تاکید کرد: با انتقال اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها به انتهای بازار مظفری و ایجاد پارک سوار، خیابان میرزا رضای کرمانی در راستای بهبود محور گردشگری پیاده‌راه سازی می‌شود.