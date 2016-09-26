به گزارش خبرنگار مهر، غلام عباس عزیزی صبح دوشنبه در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی خراسان جنوبی اظهار کرد: برخی از دستگاه‌های اجرایی در مناسب‌سازی عملکرد ضعیفی دارند.

وی با بیان اینکه قانون مناسب‌سازی شهری در سال ۸۳ به تصویب رسیده است، افزود با توجه به عمر چندین ساله این قانون، باید خدمات بیشتری ارائه می‌شد.

عزیزی با ابراز خرسندی از عملکرد برخی شهرستان‌ها در مناسب‌سازی شهری، اظهار کرد: امید است همه دستگاه‌ها به سمت بهبودی وضعیت کنونی حرکت کنیم.

وی با اشاره به رشد جمعیت معلولان در بیرجند، بیان کرد: همچنین افزایش حاشیه‌نشینی کنترل را از دستگاه‌ها خارج کرده است.

در اجرای طرح‌های هادی روستایی مناسب‌سازی رعایت شود

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه ساخت رمپ در دستگاه‌ها باید موردتوجه قرار گیرد، گفت: همچنین استانداردهای موردنیاز باید رعایت شود.

عزیزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مناسب‌سازی شهری، بیان کرد: کمیته‌های تخصصی زیادی در راستای اجرای این امر و نظارت بر آن تشکیل شده است.

وی مناسب‌سازی معابر شهری، ورودی پارک ها، خط کشی خیابان‌ها در سطح شهرستان‌های استان را از دیگر اقدامات انجام‌شده دانست.

عزیزی خواستار رعایت استاندارهای مناسب‌سازی در اجرای طرح‌های هادی روستایی شد و افزود: باید همه دستگاه‌ها برای مناسب‌سازی شهری تلاش کنند.