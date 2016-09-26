پایلوت سرویس «تماس وای فای» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با راه‌اندازی تجاری سرویس تماس وای فای ( WiFi Calling )، مشترکان همراه اول در هر کجای کشور و یا جهان، با اتصال به هر شبکه‌ وای‌ فای، می‌توانند با خط همراه اول خود تماس بگیرند و یا روی همان شماره‌ تماس دریافت کنند.

این سرویس برای مشترکانی که در منزل وای‌فای پرسرعت دارند به معنی امکان مکالمه با کیفیت HD و همچنین برای مشترکانی که به سفرهای خارجی می‌روند به معنی حذف هزینه‌های هنگفت رومینگ بین‌المللی خواهد بود؛ به عبارت دیگر با این سرویس، وای‌فای منزل یا هتل همانند آنتن همراه اول عمل خواهد کرد.

همراه اول برای سرویس تماس وای فای (WiFi Calling) در هفته های گذشته تست‌ها و آزمایش‌های لازم را با موفقیت انجام داد و فاز آزمایشی این سرویس، همزمان با حضور وزیر ارتباطات و معاونانش در غرفه همراه اول، رونمایی شد.