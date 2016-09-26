تبلیغ چهره به چهره کارآمدترین روش تبلیغ است/ اعزام ۵۰ هزار مبلغ

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی پیرامون برنامه‌های محرم این سازمان، صبح امروز دوشنبه ۵ مهرماه در ساختمان شماره دو سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

روحانی‌نژاد گفت: پیشاپیش فرارسیدن ایام سوگواری امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان را تسلیت عرض می‌کنم. می‌دانیم که سازمان تبلیغات‌ اسلامی در حوزه فرهنگ دینی مأموریت‌هایی برایش ابلاغ شده که موظف است نسبت به تحقق این مأموریت‌ها اقدامات لازم را در سطح کشور انجام دهد. بخشی از آنچه که لازم است را در این نشست به اطلاع مردم شریف می رسانیم. به نظر ما بزرگترین رسانه ای که بتواند مردم را در جریان امور قرار دهد و همین‌طور به ارتقای معرفت دینی جامعه منجر شود، هنوز هم مسجد و منبر است و هنوز هم تبلیغ چهره به چهره کارآمدترین روش تبلیغ است.

محورهای توصیه شده به مبلغین

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اعزام بیش از ۵۰ هزار مبلغ و مبلغه به یکصد هزار نقاط و هیأت‌های مذهبی‌ افزود: توصیه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهت استفاده مبلغین در سخنرانی‌ها و تبلیغ برای عموم مردم در ایام دهه اول محرم در نظر گرفتیم که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنم؛ عنایت ویژه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظلعه العالی) در نامگذاری سال جاری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، تبیین جایگاه ولایت فقیه، جامعیت ولی فقیه (اهلیت رهبری و حکومت دینی)، نقش ولایت فقیه در مدیریت و مهار بحران‌ها، توطئه دشمنان در نفی و تخریب ولایت‌فقیه و القاء جدایی دین از سیاست و لزوم میثاق با ولایت و رهبری، بیان سیره عملی و فضایل اهل بیت(ع) به ویژه حضرت سیدالشهدا(ع) و حضرت امام زین‌العابدین(ع) و حضرت زینب کبری(س)، تبیین فرهنگ مقاومت و ضرورت دفاع از حرم اهل بیت(ع) و لزوم تکریم و قدردانی از شهدای مدافع حرم، تحلیل علمی مسائل خرافی و عرفان‌های نوظهور دروغین، تبیین موضع و عقاید وهابی، سلفی‌گری و تکفیری‌ها از جمله این محورهاست.

وی ادامه داد: اصلاح قرائت نماز و تبیین اهمیت اقامه نماز جماعت در سه وقت و در اول وقت به خصوص اقامه نماز صبح و نیز فرهنگ‌سازی برای احیای مساجد و اجرای اذان زنده توسط جوانان و نوجوانان حاضر در مساجد، تأکید بر حضور و استفاده معنوی عموم مردم به ویژه قشر جوان و نوجوان از مراسم در مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و شرکت در دسته‌جات سینه‌زنی و عزاداری و حمایت از انجام فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی خودجوش و مردمی، توصیه و تأکید بر انجام واجبات نظیر اقامه نماز، ادای خمس و زکات، حج، دفاع، تبعیت از ولایت، امر به معروف و نهی از منکر و نیز توجه به معرفت‌افزایی، تذکار و سفارش به اخلاص، سفارش در فراگیری معارف دین، استعدادیابی و توصیه جدی به والدین جهت فرستادن جوانان با استعداد خود به حوزه‌های علمیه، تأکید بر تبیین و عمل به منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر لزوم افزایش جمعیت، تبلیغ خاص و عنایت ویژه به موضوع عفاف و حجاب، تکریم زن در جامعه، اهمیت تحکیم و تشکیل خانواده (با توجه به بالا رفتن سن ازدواج) و مقابله با تخریب جایگاه آن (طلاق)، ترویج سبک زندگی اسلامی (ساده‌زیستی، قناعت و ...) و مقابله با سبک زندگی غربی (تجمل‌گرایی و جدی نگرفتن زندگی و ...)، حمایت از تولید و مصرف کالاهای ایرانی و بیان مشکلات قاچاق کالا و نیز پرهیز از مصرف تولیدات خارجی و وارداتی، تبیین ارزش فرهنگ کار، تلاش و ارتقای بهره‌وری و کیفیت و عنایت خاص به اقتصاد مقاومتی از دیگر محورهایی است که جهت استفاده مبلغین اعلام شده است.

بیان اهمیت وحدت، یکپارچگی و همدلی میان مسئولین و عموم مردم

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه محورهای توصیه شده به مبلغین تصریح کرد: همچنین به مبلغین توصیه شده تا در باره بیان اندیشه‌های ناب امام(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت از مظلومان به ویژه «مردم غزه، فلسطین، عراق، سوریه، میانمار، آفریقای مرکزی، بحرین، تجاوزات رژیم آل‌سعود به مردم بی‌دفاع یمن و توجه به تحرکات اخیر آمریکا در بر هم زدن روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه و جهان با ایران و تأثیر انقلاب اسلامی در بیداری ملت‌های اسلامی» و اعتماد بر نصرت الهی، توجه به وضعیت فرهنگی منطقه تبلیغی (نقاط قوت و ضعف، حساسیت‌های موجود، آداب و سنن اقوام مختلف، جلوگیری از بدعت، خرافه و آسیب‌های نوظهور در عزاداری‌ها نظیر قمه‌زنی و ...)، عنایت به نامه‌های مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به جوانان اروپا و آگاه‌سازی ایشان نسبت به عملکرد غلط سردمداران جهان غرب، بیان اهمیت وحدت، یکپارچگی و همدلی میان مسئولین، عموم مردم (وحدت شیعه و سنی) در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، لزوم تبیین جنگ نرم (تهاجم فرهنگی دشمن به طرق مختلف) و راه‌های مقابله با آن، لزوم تأکید بر مصرف بهینه انرژی (آب، برق، گاز و ...) کار تبلیغ را انجام دهند.

روحانی نژاد اضافه کرد: پیشگیری از مصرف مواد مخدر، تلاش در جهت کاهش و رفع معضلات اجتماعی و ترک محرمات و فحشاء نظیر مشروبات الکلی، اعتیاد و مواد مخدر، قمار، بدحجابی، حاشیه‌نشینی در شهرها، تهمت، دروغ، اسراف بخصوص در بیت‌المال، قانون‌گریزی و بی‌انضباطی اجتماعی، مردم‌آزاری و ... تأکید بر حفظ محیط‌زیست، پرهیز از تخریب آن و مواظبت از حق‌الناس، سفارش به ورزش‌ بخصوص ورزش‌های همگانی به منظور حفظ سلامت جسمانی با تقویت روحیه پهلوانی و پاسداشت ارزش‌های اخلاقی و معنوی، حضور در پایگاه‌های انتقال خون و اهدای آن برای استفاده همنوعان و نیازمندان، احیای ارزش‌ها و سنت‌های حسنه اسلامی نظیر: حق‌گرایی، استکبارستیزی، ایثار و شهادت‌طلبی، صله‌رحم، تکریم، احسان و نیکوکاری، دستگیری از محرومین و اقشار آسیب‌پذیر، سلام کردن، عیادت از بیماران، همسایه‌مداری، اخلاق نیک، مهرورزی و ... استفاده از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات در سخنرانی‌ها، سفارش اکید به مردم برای توجه بیشتر به قرآن و مفاهیم و معارف آن در هر سطحی که هستند و تلاش در جهت آزادی قرآن از مهجوریت و ورود آن به زندگی با بیان قصه‌های قرآنی، تفسیر ساده از آیات کوتاه برای کودکان و نوجوانان، برجسته کردن آیات اخلاقی از دیگر محورهایی توصیه شده ما به مبلغین جهت تبلیغ در مناطق مختلف است.

سامانه طوبی راه اندازی شد

وی با اشاره به برگزاری یک هزار همایش در سطح کشور گفت: این همایشها در بیش از ۴۰۰ شهرستان با حضور مسئولان هیئات مذهبی، کانون مداحان، مبلغین و مبلغات و... در حال پیگیری است، در این همایشها چند موضوع از جمله محتوادهی مناسب و صحیح و جلوگیری از برخی آسیبها که دشمنان درصدد آنها هستند مورد تاکید است.

روحانی نژاد در ادامه به راه اندازی سامانه «طوبی» اشاره کرد و توضیح داد: سامانه طوبی جهت ساماندهی هر چه بهتر هیئتها ایجاد شده و پس از ثبت بانک اطلاعاتی هیئتها و مراکز مذهبی، نحوه فعالیت آنان قابل مطالعه و بررسی است. همچنین از این طریق می توان نکته نظرات و مسائل مورد نیاز را به مسئولین و مداحان بیان کرد.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی «ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبات مذهبی»، را از دیگر اقدامات سازمان تبلیغات دانست و تصریح کرد: ستاد «ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبات مذهبی» به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد که در ۲۴۵ شهرستان نیز دایر شده است و اعضای اصلی این ستاد را دستگاههای اصلی فرهنگی کشور تشکیل می دهند که اقدامات شایسته ای در این ستاد تاکنون نیز صورت گرفته است.

سامانه ای برای طرح شکایات و مسائل هیأت‌های مذهبی

این مقام مسئول اضافه کرد: در محرم امسال همچنین نمایشگاه هایی با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری و بخشهای مردمی برگزار می شود که در این نمایشگاه ها برخی اقلام مورد نیاز هیئت ها برای برگزاری هر چه بهتر مراسمات به آنان ارائه می شود.

روحانی نژاد ادامه داد:تلاش ما بر این است که عزاداری‌ها به سمت مسجد هدایت شوند؛‌ در سال ۹۴، از مجموع بیش از ۲۱ هزار هیئتی که به صورت مشاهده‌ای توسط ارزیابان سازمان تبلیغات انجام شد ۴۳ درصد هیأتهای مذهبی در کشور در مساجد برگزار، ۲۳ درصد عزاداری‌ها در حسینیه‌ها، ۱۳ درصد در تکایا، ۱۰ درصد در منازل، ۵ درصد در بقاع متبرکه و ۶ درصد در کارخانجات و اصناف برگزار شده است.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی شورای گفت: هیأت‌های مذهبی و سازمان تبلیغات به هیأتهای مذهبی استان‌ها توصیه کرده است که هیأت‌های مذهبی استان‌ها فقط در یک وعده، تجمع عمومی داشته باشند مانند تجمع زنجان، اردبیل، لرستان، کرمان. باید پیام‌های عاشورا در مساجد، منازل و ... در همه جا بیان شود و تنها مراسم محوری شهرستان‌ها در یک نوبت برگزار شود.

وی در پایان گفت: سامانه ۰۹۶۵۰ برای طرح شکایات و مسائل هیأت‌های مذهبی راه اندازی شده تا به این ترتیب مردم بتوانند مسائل و انتقادات خود را با این شماره در میان بگذارند.