سفر نخست وزیر مالزی به آلمان/ گسترش مناسبات در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «نجیب تون رزاق» نخست وزیر مالزی قرار است در جریان سفر امروز خود به آلمان با «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور دیدار و گفتگو کند.

وی که در راس یک هیات بلندپایه راهی برلین می شود، در نظر دارد علاوه بر مناسبات دیپلماتیک و سیاسی، بسط و گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری را نیز به عنوان محور گفتگوها مطرح کند.

براساس اعلام دفتر نخست وزیری مالزی مقابله با تروریسم به خصوص گروه داعش از دیگر موضوعاتی است که مقامات دو کشور به آن خواهند پرداخت.

آلمان و مالزی از دیرباز شرکای تجاری خوبی برای یکدیگر بوده اند.

مالزی دومین شریک تجاری آلمان در حوزه آ سه آن است.