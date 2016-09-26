علاقمندی ایران برای افزایش روابط تجاری و گردشگری باکشورهای همسایه

جاسم جادری در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد راه اندازی خط دریایی بندرعباس - بندر خصب بیان داشت: خط مسافربری و تجاری بندرعباس - بندرخصب با هدف افزایش روابط دیپلماتیک راه اندازی شد در این ارتباط دریایی گردشگران عمانی می توانند براحتی و با هزینه کم به ایران مسافرت کنند.

وی عنوان کرد: با راه اندازی خط دریایی بندرعباس - بندرخصب امکان جابجایی خودرو و کانتینر ایجاد شده است و در آینده نزدیک امکان حمل و نقل مواد فله ای با ورود شناورهای فله بر میان دو کشور ایران و عمان فراهم می شود.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس علاقمند به ایجاد ارتباط حسنه با ایران هستند، افزود: راه اندازی خط دریایی بندرعباس - بندرخصب یک پیغام برای کشورهای منطقه بود.

وی با بیان این نکته که ایران یک مرکز ثقل در منطقه است، افزود: ایران آمادگی همکاری با سایر کشورهای منطقه و افزایش روابط تجاری و گردشگری است. بندرعباس به عنوان شاهراه دریایی کشور و قرار گیری در منطقه استراتژیک خلیج فارس می تواند مبدا و مقصد بسیاری از کشورهای منطقه برای ورود به ایران و سایر کشورهای آسیایی باشد.