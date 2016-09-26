به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح دوشنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در زمینه پرورش میگو است و به عنوان قطب تولید میگوی کشور محسوب می‌شود که باید تلاش شود تا میزان تولید در استان افزایش یابد.

وی با اشاره به مشکلات پرورش‌دهندگان در زمینه خسارت‌های سال قبل، بیان کرد: با پیگیری منسجم باید مطالبات پرورش‌دهندگان از صندوق بیمه تخصیص یابد و برای سال جدید نیز شرایطی فراهم شود که پرورش‌دهندگان رغب بیشتری برای بیمه سایت ها داشته باشند و بتوانند از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند.

استاندار بوشهر همچنین بر لزوم نظارت مناسب بر نوع و کیفیت و قیمت غذای مورد استفاده در سایت‌های پرورش میگو تاکید کرد و افزود: دامپزشکی، شیلات، استاندارد و اتحادیه پرورش‌دهندگان باید نظارت مناسبی داشته باشند.

سالاری در ارتباط با مشکلات پرورش‌دهندگان در مورد تامین زیرساخت‌ها، بیان کرد: تاکنون تلاش ویژه‌ای در زمینه رفع مشکلات زیرساختی سایت‌ها داشته‌ایم و همچنان برای توسعه زیرساخت‌های این بخش تلاش می‌کنیم.

وی تصریح کرد: میزان حمایت ما از پرورش‌دهندگان بستگی به عملکرد آنها دارد؛ اشتغال برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و پرورش‌دهندگان نیز باید شرایط حضور نیروهای بومی را فراهم کنند.

سالاری اضافه کرد: از جمله شرط‌هایی که برای حمایت از تولیدکنندگان و صنایع استان داریم این است که اشتغال نیروهای بومی را ایجاد کنند و به سمت درآمدزایی پیش بروند؛ پرورش‌دهندگان نیز باید به سمت اشتغال نیروهای بومی بروند و میزان تولید خود را افزایش دهند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در سایت‌های پرورش میگوی استان تنها پنج یا شش ماه گرم سال کار انجام می شود و باید شرایطی فراهم شود که کار در این مزارع پرورشی، دائمی و برای همه طول سال باشد و نیروهای بومی در اینجا به کارگیری شود.

استاندار بوشهر گفت: در صورتی که چند هزار نیروی بومی در مزارع پرورش میگوی استان بوشهر به‌کارگیری شوند، ما نیز بخشی از اعتبارات استان را برای توسعه زیرساخت‌های برق و آب و گاز و راه و . . . هزینه خواهیم کرد چرا که اشتغال از مهمترین دغدغه‌های استان است.

وی افزود: در کنار نظارت‌های دقیقی که بر سایت های پرورش میگو صورت می‌گیرد، باید تلاش شود که آزمایش ها و دیگر اقدامات نظارتی در کمترین زمان انجام شود که پرورش‌دهندگان با مشکل روبرو نشوند.

سالاری در ارتباط با افزایش تولید میگو در مزارع پرورشی استان نیز اظهار داشت: باید راهکارهای علمی در این زمینه بررسی شود و در صورت امکان به سمت افزایش دو برابری تولید میگو در مزارع پرورشی استان حرکت شود.