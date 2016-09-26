کاهش زمان خاموشی برای هر مشترک در اردبیل به کمتر از دو دقیقه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیمی صبح دوشنبه در حاشیه پنجمین نشست هماندیشی بهبود بهرهوری و دیسپاچیگ شرکتهای توزیع نیروی برق غرب و شمال غرب کشور در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سال گذشته میزان خاموشی ۲.۸ دقیقه بود.
وی افزود: با اقدامات مختلف از جمله اکیپهای تعمیر خط گرم میزان خاموشی کاهش یافته است و این روند با تجهیز شبکه توزیع به سیستمهای نوین تداوم خواهد یافت.
معاون بهرهبرداری شرکت توزیع برق استان با تأکید به اینکه بیشترین میزان مشترکین برق استان در بخش خانگی است، اضافه کرد: شرکت برق در راستای ارائه خدمات بهینه تلاش کرده میزان خاموشی را کاهش و برق مورد نیاز مشترکان را با سهولت در اختیار آن ها قرار دهد.
به گفته قدیمی در راستای ارتقا کیفیت برقرسانی و ارتقا امنیت شبکه توزیع هزار و ۲۰۰ کیلومتر کابل خودنگه دار اجرا شده است.
وی متذکر شد: علاوه بر این نقشههای مانور شبکه توزیع تهیه شده تا در کمترین زمان بتوان نسبت به پاسخگویی در شرایط بحرانی اقدام کرد.
معاون بهرهبرداری شرکت توزیع برق استان نشست هماندیشی ۱۲ شرکت توزیع برق را فرصت هماندیشی در راستای ارزیابی و بررسی راهکارهای ارتقا بهرهوری شبکه توزیع دانست.
قدیمی افزود: در این همایش از بین ۳۶۶ مقاله واصله، ۴۷ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که در مقایسه با نشست سال گذشته در قزوین با ۱۶ مقاله شاهد رشد کیفی و کمی تولیدات علمی هستیم.
وی با تأکید به اینکه مقالات توسط ۲۳۰ داور متخصص و از اساتید دانشگاهی بررسی شده و هزار و ۴۵۰ مورد داوری انجام شده است، تأکید کرد: ارائه مقالات با استقبال همراه است و توانسته به تبادل اطلاعات مدعوین کمک کند.
معاون بهرهبرداری شرکت توزیع برق استان به برگزاری ۱۰ کارگاه آموزشی نیز اشاره کرد و افزود: در عین حال در نمایشگاه جنبی این نشست ۳۰ غرفه متشکل از شرکتهای توزیع، مشاور و پیمانکاران تشکیل شده است.
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