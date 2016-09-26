رشد صنایع دستی در گرو تغییر سیستم آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، در سمینار علمی «تکنولوژی، صنایع دستی و آینده» که امروز پنجم مهرماه در سالن همایش‌های هتل عباسی اصفهان در حال برگزاری است، گرین لیز رشد هنرهای سنتی و صنایع‌دستی را در گرو تغییر شیوه‌های آموزشی برشمرد و گفت: زمانی تغییری عمده و اساسی در رشد و ترویج صنایع دستی پیش می آید که این گونه هنرها وارد مدارس ما شوند و سیستم آموزشی تغییر کند. بچه ها باید با ارزش صنایع دستی آشنا شوند و بتوانند با دستان خود چیزی بسازند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، نمی توان به رشد و گسترش چشمگیر هنرهای سنتی و فرآورده های دستی امیدوار بود.

رئیس شورای جهانی صنایع دستی که از کشور انگلیس به ایران آمده به تجربه‌های کشور خود در زمینه آمیزش صنایع دستی و تکنولوژی مدرن اشاره و بیان کرد: امروز همه چیز تغییر کرده و ما نمی‌توانیم تکنولوژی را وارد صنایع دستی نکنیم. ما باید نشان دهیم که صنایع دستی هم می‌تواند تکامل پیدا کند و به روز شود. برای مثال در فیلمی چون هری پاتر از تلفیق صنایع دستی و تکنولوژی دیجیتال بهره گرفته شده است. ‌در بخشی از این فیلم شما کارهای زیبای شیشه‌ای را می‌بینید که با تکنولوژی دیجیتال آمیخته شده اما قدر مسلم اینکه باید کار خوبی تولید و ارائه شود. از همراهی این کار خوب با تکنولوژی روز است که می‌توان شاهد اتفاقات خوشایندی در زمینه صنایع دستی بود.

گرین لیز همچنین به لباسی اشاره کرد که همسر شاهزاده ویلیام در مراسم عروسی خود بر تن کرده بود و گفت: در این لباس شاهد هنر توربافی به زیباترین شکل آن هستیم. پس می‌توان صنایع و هنرهای دستی را با تکنولوژی درآمیخت و در دنیای امروز نیز از آن بهره برد. همچنین از صنعت صنایع دستی در معماری و حتی در جراحی هم می توان استفاده کرد. امروز در کشور انگلستان دوزندگانی هستند که به جراحان ایده می دهند.

گرین لیز با اشاره به ارزش اجتماعی صنایع‌دستی گفت: ما نمی توانیم ارزش اجتماعی این فرآورده‌ها را نادیده بگیریم. صنایع دستی به ما آرامش می‌دهد و افراد را به هم نزدیکتر می‌کند.

رئیس شورای جهانی صنایع دستی همچنین بیان کرد: ما می‌توانیم بناهای قدیمی را به کارگاه‌های صنایع دستی تبدیل کنیم تا مردم هم با بناهای تاریخی خود آشنا شوند و هم ارزش و اعتبار صنایع دستی را بیشتر و بهتر بدانند.

وی با اشاره به اینکه ما به نسل جدیدی از سازنده‌های صنایع دستی نیاز داریم، گفت: نه تنها صنایع دستی نیازمند بروز شدن هستند، که طرز تفکر سازندگان ما هم باید تغییر کند. امروز بچه‌ها باید بدانند کار کردن روی عناصر طبیعی و احترام به محیط زیست تا چه اندازه مهم است. ما باید تلاش کنیم تا صنایع دستی وارد مدارس بشود. ما باید طرح‌های کاربردی خود را به دولتمردان ارائه بدهیم تا اتفاقات خوشایندی در زمینه صنایع دستی بیفتد.

عصر دیروز مجمع عمومی شورای جهانی صنایع دستی برگزار و گرین لیز به عنوان رئیس این شورا برگزیده شد.