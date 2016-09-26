رای دوباراعدام قاتل ستایش هنوزامضانشده است/بی خبری امیرحسین ازحکم

مجتبی فرحبخش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت صدور رای دادگاه در پرونده امیرحسین (قاتل ستایش قریشی)، گفت: در آخرین مراجعه ای که روز گذشته به دادگاه داشتم با خبر شدم که هنوز حکم صادره مبنی بر دوبار اعدام امضا نشده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون نباید جزئیات رای رسانه ای می شد، گفت: به این دلیل که رای هنوز امضا و ابلاغ نشده است نباید رسانه ای می شد.

وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی با اشاره به مظلومیت خانواده ستایش اظهار داشت: خانواده قریشی یکی از خانواده های مومن و مظلوم افاغنه هستند و در ابتدای دفاعیه خود نیز از آنها حمایت کردم.

فرحبخش افزود: در صورت نهایی شدن قطعا فرجام خواهی وجود داشت و ما به دنبال مصالحه هستیم و امیدواریم رسانه ها نیز در این امر رسالت بی طرفی را رعایت کنند و به دور از دعواهای قومیتی این پرونده را دنبال کنند.

وی در خصوص وضعیت روحی امیرحسین گفت: به خانواده امیرحسین و اطرافیانش اعلام کرده ایم که جزئیات رای را به وی نگویند. او اکنون از کار گذشته خود نادم است و مسئولان کانون اصلاح و تربیت نیز این مسئله را که وی ویژگی های مثبتی دارد را تایید می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،۲۳ فروردین ماه بود که گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک دختر بچه شش ساله افغان در روستای خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضایی شد، گزارش حاکی از آن بود که ستایش قریشی که به گفته پدر او روز یکشنبه ۲۲ فروردین برای خرید بستنی از منزل خارج شده، دیگر به خانه بازنگشته است.

در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر ۱۷ ساله همسایه که دچار وسوسه شیطانی شده بود او را ربوده و پس از تجاوز او را به قتل رسانده بود. دادگاه برای امیر حسین مجازات دوبار اعدام را در نظرگرفته است.