زوایای پنهان دفاع مقدس برای آحاد جامعه بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه همزمان با ششمین روز از هفته دفاع مقدس مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان فارس در مرکز آموزش پیاده شیراز برگزار شد که امیر سرتیپ وجیه‌الله جمشیدی با بیان اینکه فرماندهی جنگ توسط حضرت امام(ع) و درایت ایشان در دعوت مردم به مشارکت در دفاع از وطن و انقلاب، انسجامی شایسته ایجاد و هویت جنگ را مشخص کرد، بیان کرد: آنوقت که امام(ره) شرکت در جنگ را تکلیف می‌دانند، این مهم موجب شکستن حصر آبادان می‌شود.

وی در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان فارس گفت: دفاع مقدس غرور ملی، اقتدار نظام و ولایت‌مداری را معنا کرد.

جمشیدی با تصریح اینکه برگزاری مراسم صبحگاه مشترک نشان از همدلی و وحدت بین ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج است، گفت: وقوع جنگ و اشغال خاک ایران در روزهای اول دفاع مقدس، یک غافلگیری نظامی نبود بلکه تاثیرات خیانت بود. زمانی که رئیس‌جمهور وقت از اطلاعات و قرائن و شواهدی ارائه شده از سوی ارتش، به سادگی گذشت، یک خیانت اتفاق افتاد.

امیر جمشیدی با تصریح اینکه اقتدار امروز نظام به جهت دفاع دوران جنگ تحمیلی و دست‌آوردهای دفاع مقدس است، گفت: یکی از دست‌آوردهای دفاع مقدس اقتدار مثال‌زدنی ایران در منطقه و جهان است.

وی گفت: در حالیکه منطق می‌گوید در زمانی که کشوری مورد حمله قرار می‌گیرد، ملت و نیروهای نظامی باید متحد شوند، رئیس جمهور وقت با نگاه غلط خود با این ترکیب مخالفت کرد. حال آنکه هرجا مردم حضور دارند به معنای پیروزی است.

جمشیدی اضافه کرد: زمانی‌که بنی‌صدر در 30 خرداد 1360 به شکل مفتضحانه‌ای از ایران فرار کرد، نیروهای مسلح و مردم متحد شده و اولین عملیات یعنی ثامن‌الائمه(ع) را در تاریخ 5 مهر 1360 اجرا کردند و حصر آبادان شکست.

فرمانده آجا در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، هفته دفاع مقدس را فرصتی مناسب برای تبیین ابعاد مختلف دوران جنگ تحمیلی و دست‌آوردهای دفاع مقدس دانست.

در این مراسم که با حضور معاون سیاسی استانداری فارس و فرماندهان رده‌های مختلف ارتش، فرمانده ارشد سپاه فجر فارس و فرمانده نیروی انتظامی استان فارس برگزار شد، یگان‌های نمونه ارتش، سپاه و پلیس رژه را برگزار کردند.