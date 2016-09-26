به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «وال استریت ژورنال»، گزارش ها حاکی از آن است که کاربران آمریکایی گوشی گلکسی نوت ۷ سامسونگ که در هفته گذشته به دلیل بیش از حد داغ کردن باتری، گوشی های سالم نوت ۷ دریافت کردند همچنان با این مشکل روبرو هستند و می گویند که علاوه بر بیش از حد داغ شدن باتری، به سرعت شارژ هم خالی می کند و حتی در حین شارژ کردن این مشکل دیده می شود.

این درحالی است که شرکت سامسونگ در مورد جزئیات و کشورهای معترض به این موضوع گزارشی منتشر نکرده است.

همچنین به گفته برخی از کارشناسان، علت اصلی مشکلات بوجود آمده در گوشی نوت ۷ به تولید انبوه آن بر می گردد.

در همین حال شرکت سامسونگ در بیانیه ای اعلام کرد، از سرگیری فروش نوت ۷ از یکم ماه آینده میلادی یعنی ۵ روز دیگر کلید خواهد خورد.

در حال حاضر با توجه به مشکلات بوجود آمده برای گوشی های سامسونگ، سهم بازار این شرکت در معرض خطر قرار گرفته و می تواند فرصت مناسبی برای سایر رقبا برای تصاحب بیشتر سهم بازار آنها باشد.