واکنش رییس هیات مدیره پرسپولیس به ادعای افشارزاده

جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عمکلرد سرخپوشان در هفت هفته ابتدایی لیگ برتر گفت: خوشبختانه پرسپولیس در حال حاضر روند رو به رشدی را پیش گرفته است و باید تلاش کنیم که این روند حفظ شود.

وی افزود: البته تعطیلات لیگ در روند حرکتی تیم تاثیرات منفی می‌گذارد اما همه آرزومندیم که تیم ملی قوی داشته باشیم و این تعطیلات نیز به سود تیم ملی باشد.

رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره اینکه بهرام افشار زاده سرپرست پیشین باشگاه استقلال در بیانیه‌اش خطاب به محمود گودرزی، وزیر ورزش را پرسپولیسی خوانده است، تصریح کرد: من در این مورد اطلاعی ندارم و نمی‌خواهم که در اینگونه مسائل دخالتی داشته باشم.

کاشانی همچنین در واکنش به ادعای افشارزاده مبنی بر اینکه ارقام اعلام شده قراردادهای بازیکنان پرسپولیس درست نیست و وی اعلام کرده که هزینه‌های انجام شده در پرسپولیس هم کمتر از 28 میلیارد استقلال نبوده است، گفت: همانطور که گفتم من در این مورد اطلاعی ندارم اما باشگاه های بزرگ هزینه‌های بالایی هم دارند!