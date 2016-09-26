انتقاد استاندار زنجان از تکیه نظام آموزش عالی کشور برمباحث نظری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان،اسد اله درویش امیری در دیدار با رئیس ، معاونین و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان، با تبریک طلوع پائیز و بهار تعلیم و تربیت، افزود: شرایط جامعه امروز جوانان، با گذشته کاملاً متفاوت بوده و تعلیم و تربیت نسل جوان امروز، به مسأله سخت و دشواری تبدیل شده است.

وی ادامه داد: امروزه عوامل مختلفی همچون محیط خانواده، دوستان، رسانه های تصویری بخصوص شبکه های اجتماعی در فضای مجازی ، تأثیر زیادی در افکار و اندیشه و شکل گیری ضمیر فکری جوانان دارند لذا دانشگاه همچون گذشته ، نقش اول تعلیم و تربیت دانشجویان را بر عهده ندارد.

درویش امیری خطاب به مدیران آموزش عالی داشتن بینش و تفکر سیاسی را با سیاسی کردن نظام آموزشی متفاوت دانست و تاکید کرد : داشتن تفکر سیاسی برای دانشجویان و اساتید دانشگاه یک امر طبیعی می باشد لیکن مدیران ارشد آموزش عالی، نباید با نظام آموزشی کشور و عناوین و محتوای دروس سیاسی برخورد کنند.

استاندار زنجان با تقدیر از عملکرد مجموعه مدیریت دانشگاه آزاد استان ، خاطر نشان کرد: اگر با دید منصفانه و بدور از هر گونه غرض ورزی ، به عملکرد دانشگاه نگاه کنیم ، باید بگوییم مجموعه دانشگاه آزاد بار زیادی از دوش دولت برداشته و خدمات ارزشمندی از جمله همگانی کردن آموزش در اقصای نقاط کشور و ممانعت از خروج بی رویه دانشجویان به خارج از کشور ، ارائه نموده است.

درویش امیری با انتقاد از تکیه نظام آموزش عالی کشور بر مباحث تئوریک و نظری ، اظهار داشت : استان زنجان جزو ۱۰ استان اول صنعتی کشور می باشد ، لذا دانشگاه آزاد باید توجه بیشتری بر مباحث فنی و حرفه ای و کارآموزی عملی و افزیش مهارت دانشجویان داشته باشد تا زمینه ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به محیط کسب و کار فراهم گردد در غیر این صورت عمده فارغ التحصیلان به دنبال استخدام دولتی خواهند بود و روز به روز بر آمار بیکاران افزوده خواهد شد .

در ابتدای این جلسه رئیس دانشگاه آزاد استان زنجان گفت: در حال حاضر اداره دانشگاه آزاد زنجان به صورت استانی و در مرکز استان متشکل از ۱۶ نفر هیات امنا انجام می گیرد .

یدالله رجایی تعداد کل دانشجویان استان را حدود ۶۰ هزار نفر و تعداد اعضای هیئت علمی استان را ۱۲۲۰ نفر و تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان را ۱۹ هزار نفر و اعضای هیات علمی آن را ۶۴۴ نفر عنوان کرد و افزود : در حال حاضر یک سوم دانشجویان کل استان و یک دوم اعضای هیات علمی دانشگاههای استان متعلق به دانشگاه آزاد استان زنجان است.

وی تعداد دانش آموزان تحت پوشش مدارس سما را ۳۰۰۰ نفر و املاک متعلق به دانشگاه آزاد استان را ۲۲۰ هکتار اعم از آموزشی، ورزشی، رفاهی و تحقیقاتی اعلام کرد و افزود : در حال حاضر دانشگاه آزاد زنجان با ۶ دانشکده مصوب ، بالای ۱۰۰ رشته کاردانی و کارشناسی، ۸۵ رشته کارشناسی ارشد و ۲۶ رشته دکترا را دارا ست و نسبت هیات علمی به تعداد دانشجو در این دانشگاه حدود یک به سی است.

رئیس دانشگاه آزاد استان زنجان نسبت درآمد به هزینه این دانشگاه را در مجموع سود ده عنوان کرد و گفت : ادغام برگزاری آزمون دانشگاه سراسری و آزاد عملا از لحاظ مالی و توزین سهمیه دانشجویان ، به ضرر دانشگاه آزاد خواهد بود.