درخواست مسلمانان میانمار برای جلوگیری از تخریب مراکز اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی متشکل از ۱۱ سازمان متعلق به مسلمانان روهینگیا با انتشار بیانیه ای از دولت محلی استان راخین میانمار خواستند که مساجد، مدارس و خانه های مسلمانان این استان را که بنا به ادعای مقامات دولتی به طور غیرقانونی ساخته شده اند، تخریب نکنند.

سازمان های مسلمانان روهینگیا در این بیانیه مشترک، اقدام دولت محلی استان راخین در تخریب بیش از ۳ هزار بنای اسلامی متعلق به مسلمانان روهینگیا، از جمله ۱۲ مسجد و ۳۵ مدرسه در مناطق مانگدو و بوتیدانگ را که به بهانه ساخت غیرقانونی صورت می گیرد، محکوم کردند.



در ادامه این بیانیه آمده است: پروژه تخریب، بخشی از سیاست طولانی مدت نابودی و پاکسازی نژادی مسلمانان بی دفاع روهینگیا به شمار می رود.



سازمان های اسلامی متعلق به مسلمانان روهینگیا در ادامه بیانیه خود تاکید کردند: این یک توطئه مشترک از سوی دولت محلی استان راخین و رهبران افراط گرای بودایی این استان برای بی ثبات کردن موقعیت مسلمانان در منطقه، جلوگیری از ایجاد هرگونه صلح و ثبات در استان و آوارگی مسلمانان روهینگیا و اسکان آنان در کمپ های آپارتایدی در مناطقی مانند مانگدو است. در این بیانیه ابزار نگرانی شده است که چنین اقداماتی با اظهارات دولت مرکزی میانمار همسویی ندارد.



یازده سازمان اسلامی متعلق به مسلمانان روهینگیا در ادامه بیانیه خود تاکید کردند: جای تعجب است که این اقدامات شیطانی در زمانی انجام می شود که آنگ سان سوکی، رهبر فعلی میانمار در نخستین نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل از عملکرد دولت خود در حل بحران مسلمانان روهینگیا دفاع کرد.

