به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی جعفریان در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به قدمت این دانشگاه گفت: اگر ساختمان دانشکده پزشکی را در نظر بگیریم، بیش از ۸۰ سال از عمر دانشگاه می گذرد و اگر سابقه مدرسه دارالفنون را لحاظ کنیم، عمر این دانشگاه بیش از ۱۶۰ سال است.

وی از دانشجویان خواست تا افق دید خود را گسترده تر کنند و گفت: اگر افق دید خود را گسترده تر کنید، خداوند همه راههایش را پیش پایتان می گذارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با معرفی بخش های مختلف گفت: ۱۱ دانشکده این دانشگاه یک وجه مشترک دارند و آن حفظ و ارتقای سلامت مردم کشور است. در این میان، همه گروه پزشکی عنوانی به نام تعهد حرفه‌ای دارند و تعهد حرفه‌ای شما از امروز آغاز شده است چرا که همه ما به حفظ سلامت مردم و ارتقای آن متعهد هستیم.

وی عصاره تعهد حرفه‌ای را شعار «سلامت مردم بر منافع ما اولویت دارد» دانست و گفت: عصاره چیزی است که برای آن آموزش می‌بینیم و عصاره گروه پزشکی چیزی به جزء تعهد به‌سلامت مردم نیست.

جعفریان افزود: به‌عنوان گروه پزشکی، برای کاسب شدن و پولدار شدن به دانشگاه نیامده‌ایم. از طرفی درست است که کسب درآمد در زندگی ضروری است، ولی اگر مبنای فعالیت، خود شغل و نه درآمد آن باشد، خداوند چیزهای دیگر را نیز فراهم می‌کند.

وی گفت: در این میان توجه به این مساله نیز ضروری است که قبول مسئولیت پاسخگویی قانونی را هم به دنبال دارد که باید خود را برای آن آماده کنید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: دانشجو همان طور که از نامش پیدا است، باید به دنبال دانش باشد. بنابراین دانشگاه برای استراحت نیست و برای تحصیل در آن باید با انرژی و پرتوان باشیم.

وی با بیان این که کسب دانش ضروری است ولی کافی نیست گفت: بیش از دانش، منشی که از حضور در دانشگاه کسب می کنید اهمیت دارد و اگر منش درست کسب نکنید، دانش صرف فایده ای ندارد. در این میان اساتید متعددی حضور دارند که می‌توانید برای کسب منش از آنها الگو بگیرید.

جعفریان، دانشجویان را به پرهیز از تک‌بعدی بودن سفارش کرد و گفت: انسان تک‌بعدی نمی‌تواند در جامعه موفق باشد. از طرفی پزشکی رشته‌ای اجتماعی است و کار آن ارائه خدمت به مردم است که این لزوم تک‌بعدی نبودن در این حرفه را نشان می‌دهد.

وی گفت: این در حالی است که به دلیل حجم زیاد درس‌ها و بالا بودن انتظارات، خطر تک‌بعدی بودن دانشجویان پزشکی را تهدید می‌کند و از دست دادن شخصیت (Depersonalization) عارضه‌ای است که در این حرفه وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: باید سعی کنیم که در کنار حرفه خود، به زندگی با همه ابعاد آن توجه کنیم که این البته به معنای بیکار بودن نیست. بلکه با برنامه‌ای مناسب می‌توان ورزش، تفریح خوب، مطالعه غیردرسی و هنر را در زندگی خود بگنجانیم.

وی، توکل و داشتن ارتباط باخدا را در همه شرایط و حالات مورد تأکید قرارداد و خطاب به دانشجویان ورودی ۹۵ گفت: نماز بهترین راه ارتباط باخدا است. شک نکنید که باهمت خود، حمایت خانواده‌ها و آنچه دانشگاه در توان دارد، در مسیری که انتخاب کرده‌اید موفق خواهید شد.

در این مراسم سایر مدیران، اساتید و مسئولان دانشگاه نکاتی را خطاب به دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید یادآور شدند.