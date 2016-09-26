به گزارش خبرنگار مهر، نشر آرما همزمان با هفته دفاع مقدس اقدام به انتشار و توزیع کتابی از تازه از محسن حسام مظاهری با عنوان«اسطوره همت» کرد.
مظاهری در این کتاب به بررسی شخصیت شهید همت از منظر مطالعات اجتماعی فرهنگی درباره جنگ ایران و عراق پرداخته است و از همین مجرا شخصیت معرفی شده از شهید همت را در قالب تولیدات صدا و سیما، روزنامهها، آثار مستند روایت فتح، بیلبوردهای شهرداری، آلبومهای عکس خانوادکی و نیز تصویر وی در نگاه گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی مورد واکاوی قرار داده است.
وی با استفاده از تکنیک و علم نشانهشناسی در این پژوهش سعی کرده تصویری تازه از شهید محمد ابراهیم همت ارائه کند.
حسام مظاهری در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب آورده است: همتِ صداوسیما، همتِ مطبوعات، همتِ «روایت فتح»، همتِ بیلبوردها و بنرهای شهرداری، همتِ خاطرات همرزمان، همتِ آلبوم خانوادگی، همتِ حزباللهی، همتِ اصولگرا، همتِ اصلاحطلب، همتِ ...
در این سالها، از محمدابراهیم همت، هرکس تصویری ساخته و روایتی کرده است. اما همتِ واقعی کدام اینهاست؟ کتاب اسطورهی همت بهدنبال پاسخ این پرسش است.
این کتاب را نشر آرما با قیمت هفت هزار تومان روانه بازار کتاب کرده است.
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