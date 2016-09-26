به گزارش خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هفته دفاع مقدس، یادآور روزی است که قدرت‌های جهان در نقشه‌ای از پیش تعیین‌شده باهدف براندازی حکومت نوپای جمهوری اسلامی به‌وسیله دست‌نشانده خود، رژیم بعثی عراق به ریاست صدام حسین حمله‌ای تمام‌عیار را به ایران آغاز کردند.

جنگی نابرابر در حالی به ایران تحمیل شد که از تمام جهات درگیر فشار بود؛ خارج از مرزها فشار استکبار جهانی، در داخل کشور نیز وابستگان به غرب و شرق با ایجاد درگیری‌های نظامی درصدد تضعیف مردم و ضربه زدن به انقلاب بودند. نیروهای نظامی نیز به‌واسطه جریان انقلاب، هنوز به‌صورت کامل بازسازی و سازمان‌دهی نشده بودند.

ارتش عراق با برآورد خود از وضعیت ایران؛ رویای تصرف یک‌هفته‌ای تهران را در سر می‌پروراند و در نخستین روزهای تجاوز خود به مرزهای خرمشهر و اهواز رسید. اینجا بود که امام خمینی (ره) با پیام ملکوتی‌شان دل‌های مردم را آماده دفاع از میهن اسلامی‌کردند و نیروهای خودجوش و مردمی علی‌رغم نبود تجهیزات کافی به دفاع و مقاومت در مقابل هجوم نیروهای بعثی پرداختند.

حتی مشکلات داخلی هم مانعی در شکل‌گیری لشگر مردمی و انقلابی نشد و نیروهای جوان و شهادت‌طلب عازم جبهه‌های حق علیه باطل شدند و حماسه‌ای دیگر نظیر انقلابشان را به ارمغان آورده و برای دفاع از آرمان‌های انقلاب و مرزهای کشور عزیزمان ایران از هیچ رشادتی کوتاهی نکردند، از این‌رو هرساله از ۳۱ شهریور تا ششم مهرماه را با نام هفته دفاع مقدس شناخته و به این بهانه با یادآوری رشادت‌های مدافعان انقلاب با شهدا و امام شهدا تجدید بیعت می‌کنیم. در این خصوص گفتگویی با عباس تیموری، از رزمندگانی که آغازین روزهای جنگ تحمیلی را تجربه کرده‌ است انجام داده‌ایم.

سرهنگ عباس تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعتقاد بر اینکه جنگ ۱۵ ماه قبل از شروع رسمی حمله بعث عراق آغازشده بود، بیان کرد: جنگ در سن ۱۹ ماهگی انقلاب اسلامی به ایران تحمیل شد اما با توجه به اتفاقاتی که از درون و بیرون جمهوری اسلامی را تحت‌فشار قرار می‌داد، یک آمادگی رزمی نسبی در بین مردم انقلابی ریشه کرده بود.

وی افزود: پایگاه‌های بسیج به‌منظور امنیت شهرها و دفاع از انقلاب شکل‌گرفته بودند، نیروهایی به کردستان اعزام می‌شدند و ازاین‌دست موضوعات نیروهای بسیج مردمی را منسجم‌تر کرده بود.

رزمنده هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: در آغاز جنگ تحمیلی و هنگامی‌که خبر حمله عراق به خوزستان، در استان خراسان پیچید، تعداد زیادی داوطلب برای حضور در مناطق جنگ اعلام آمادگی کردند و به دلیل اینکه امکان اعزام برای تمام این افراد محیا نبود با قرعه‌کشی نزدیک به ۵۰۰ نفر، به فرماندهی شهید بابا رستمی سازمان‌دهی شد و برای هفته نخست آماده اعزام به مناطق جنوب شدند.

وی اضافه کرد: به گفته شهید بابا رستمی، بحث دفاع و جلوگیری از پیشروی نیروهای عراق به‌قدری مهم بود که فقط هدف رسیدن به مناطق جنوبی اولویت داشت و حتی پیش‌بینی مسیر حرکت و یا توقف‌های بین‌راهی را نکرده بودند.

رزمنده هشت سال دفاع مقدس ابراز کرد: در هفته نخست جنگ نیروهای استان خود را به مناطق درگیر رساندن و با تداوم پیدا کردن این امر، تعداد آن‌ها به حدود ۱۴ یگان رسید که به‌صورت نظامی و سازمان‌دهی شده نقش خود را در روند رو به رشد انقلاب ایفا می‌کردند که تعداد جانبازان و شهدای استان نیز نشانگر اهمیت نقش مردمان خراسانی در این قصه است.

وی اضافه کرد: نیروهای اعزامی از استان به دو بخش تقسیم شدند، بخشی در منطقه‌ای میان اهواز و خرمشهر که به اسم جبهه نورد معروف بود مستقر بودند و بخشی دیگر در منطقه سوسنگرد و بوستان در نزدیکی ارتفاعات الله‌اکبر استقرار پیدا کردند و به مقابله با پیشروی نیروهای عراقی پرداختند.

سرهنگ تیموری در بیان یکی از بارزترین نکات روزهای آغازین جنگ، گفت: دشمن با لشگری ۳۰ هزارنفری بهِ سمت اهواز درحرکت بود که با تصرف اهواز، استان خوزستان سقوط کند؛ در روز هشتم جنگ شهید غیور اصلی از نیروهایی خراسانی حاضر در منطقه با ۲۸ نفر از رزمندگان سپاه، شبیخونی را تحت عنوان شبیخون نخست به دشمن وارد کردند و لشگر ۳۰ هزارنفری و مجهز عراق را ۳۵ کیلومتر و به پشت رودخانه سوسنگرد مجبور به عقب‌نشینی کردند از نکات جالب و قالب توجه این شبیخون، تانکی بود که از نیروهای عراقی به غنیمت گرفته شد و شهید اصلی این تانک را از طریق راه‌آهن به مشهد منتقل کرد.

وی با بیان یکی دیگر از نقش‌آفرینی‌های مهم نیروهای استان خراسان ابراز کرد: ارتفاعات الله‌اکبر که در اشغال دشمن بود یکی از مناطق مهم و استراتژیک جنگی به‌حساب می‌آمد، فرماندهان لشگری معتقد بودند برای فتح و تصرف این منطقه نیازمند بمب هسته‌ای هستیم اما شهید علی مردانی فرماندهی یکی از گردان‌های اعزامی از خراسان با عملیاتی غافلگیرانه و به تعبیر فرماندهان لشگری غیرقابل انجام، در چند ساعت ارتفاعات الله‌اکبر را از دست دشمن پس گرفتند.

رزمنده هشت سال دفاع مقدس بابیان اینکه دفاع مقدس یک حرکت با پشتیبانی کل کشور بود، گفت: اگر بسیج مردمی در خط نخست نبرد و همچنین در پشت جبهه‌ها نبود هرگز این افتخارات شکل نمی‌گرفت؛ امروز نیز ما این امنیت و آرامشی را که داریم مدیون آن رشادت‌ها و قطره‌قطره خون شهدا هستیم.