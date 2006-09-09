ارائه تسهيلات از سوي نهادها و دستگاه هاي مختلف و سر در گمي نخبگان

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، چندي پس از برگزاري اولين جلسه بنياد ملي نخبگان در دولت نهم، خبري مبني بر ارائه تسهيلات ويژه سربازي و معافيت به نخبگان معرفي شده توسط بنياد ملي نخبگان از سوي مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در 19 ارديبهشت 85 منتشر شد.

به گفته سرتيپ دوم پاسدار "موسي كمالي" در اين تاريخ، نخبگان متقاضي دريافت تسهيلات سربازي مي توانستند به بنياد ملي نخبگان مراجعه و در اين مرحله از مراجعه مستقيم به نيروهاي مسلح يا معاونت وظيفه عمومي ناجا خودداري كنند.

وي وظيفه بنياد ملي نخبگان را در اين بين تعيين شاخص هاي نخبه بودن و تعريف و معرفي فرد نخبه به نظام وظيفه براي ارائه تسهيلات اعلام كرده بود.

افراد زيادي به عنوان نخبه با انتشار اين خبر تمايل به مراجعه به بنياد ملي نخبگان داشتند اما نشاني از بنياد نداشته و نمي دانستند روند اجرايي ارائه تسهيلات سربازي به چه صورت است و بنياد چگونه اين افراد را به عنوان نخبه شناسايي و به ستاد كل نيروهاي مسلح معرفي مي كند.

از سوي ديگر دكتر "منصور كبگانيان" - معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري و عضو هيات امناي بنياد ملي نخبگان با اظهار بي اطلاعي از ارائه تسهيلات سربازي به افراد نخبه در قبال ارائه پروژه هاي ملي و معافيت سربازي نخبگان گفت: ارائه هرگونه تسهيلات به نخبگان بايد با هماهنگي بنياد ملي نخبگان صورت گيرد.

به گزارش مهر، سرتيپ دوم پاسدار "موسي كمالي" در توضيح اعلام خبر مذكور از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح به خبرگزاري مهر گفت: اين ستاد در راستاي تدابير ولي امر مسلمين جهت حل مشكلات سربازي نخبگان پيشگام شده و بستري را فراهم كرده كه جوانان نخبه با توجه به توانائي علمي خود جهت حل مشكلات كشور گام برداشته و كارت پايان خدمت دريافت كنند و كليه دست اندركاران امور نخبگان به جاي اينكه به بررسي اقدام ستاد كل بپردازند، بايستي در چارچوب وظايف سازمان متبوعه خود جهت حل مشكلات نخبگان اقدام كنند.

وي تأكيد كرد: به هر حال ستاد كل نيروهاي مسلح بستر لازم را فراهم كرده و آمادگي دارد به نخبگاني كه از سوي بنياد ملي نخبگان معرفي مي شوند، يك پروژه تحقيقاتي از موضوعات كشور يا نيروهاي مسلح بدهد و بعد از انجام تحقيقات و تائيد آن توسط هيات داوران و طي يك دوره آموزشي خاص، كارت پايان خدمت دريافت كنند. همچنين در صورت تمايل فرد نخبه به ادامه تحصيل در داخل يا خارج از كشور تا هر مرحله، نيروهاي مسلح به آنها معافيت تحصيلي خواهد داد.

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح اضافه كرد: اما اينكه ديگران نمي توانند وظيفه خود را انجام بدهند و نخبگان را شناسايي و معرفي كنند با وجود اينكه اين موضوع از وظائف نيروهاي مسلح نيست، ستاد كل اين آمادگي را دارد كه ساز و كار مناسب اجراي شناسايي نخبگان از قبيل تعريف نخبه، مصداق نخبه، راه هاي شناسايي نخبه و موارد ديگر را فراهم كند.

هم اكنون سازمان ها و نهادهاي بسياري مدعي حمايت از نخبگان و ارائه تسهيلات به آنها هستند و برخي اوقات خبرهايي در اين زمينه از سوي نهادها و دستگاه هاي اجرايي درج مي شود كه نخبگان، نفرات برتر جشنواره هاي معتبر، برترين هاي المپيادهاي بين المللي و .. را دچار سردرگمي مي كند.

اين در حالي است كه بر اساس اساسنامه بنياد ملي نخبگان، اين بنياد وظيفه ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها، مراكز و نهادهاي متولي امور نخبگان را برعهده دارد و اين بنياد ملي نخبگان است كه موظف به تصويب آئين نامه هاي نحوه ارائه كمك هاي مادي و معنوي به نخبگان شده است.